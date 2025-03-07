«Стоят, но не тюльпаны»: Красноярск перед праздником встал в 7-балльные пробки

Posted 7 марта, 09:54
Published 7 марта, 09:54
Modified 7 марта, 09:56
Updated 7 марта, 09:56
По данным сервиса 2ГИС, к 16:50 красноярские дороги сковали 7-балльные пробки.
Серьезные заторы образовались на проспекте Свободный, улицах Маерчака, Высотная, Партизана Железняка, Авиаторов, Шахтеров, Алексеева, 9 Мая, Брянской, 78 Добровольческой Бригады, Семафорной, Дубровинского.
Еще заторы есть на Глинки, Семафорной Мичурина и других улицах.
Некоторые водители поздравляют жительниц города с наступающим праздником — с 8 Марта.
Другие в пробках просто шутят, грустят и зляться.