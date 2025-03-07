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Posted 7 марта, 09:54

Published 7 марта, 09:54

Modified 7 марта, 09:56

Updated 7 марта, 09:56

«Стоят, но не тюльпаны»: Красноярск перед праздником встал в 7-балльные пробки

«Стоят, но не тюльпаны»: Красноярск перед праздником встал в 7-балльные пробки

7 марта 2025, 09:54
Фото: cam.krk.ru.
Сегодня вечером, 7 марта, Красноярск перед праздником сковали пробки — заторы есть во всех районах города.

По данным сервиса 2ГИС, к 16:50 красноярские дороги сковали 7-балльные пробки.

Серьезные заторы образовались на проспекте Свободный, улицах Маерчака, Высотная, Партизана Железняка, Авиаторов, Шахтеров, Алексеева, 9 Мая, Брянской, 78 Добровольческой Бригады, Семафорной, Дубровинского.

Фото: cam.krk.ru

Еще заторы есть на Глинки, Семафорной Мичурина и других улицах.

Фото: cam.krk.ru

Некоторые водители поздравляют жительниц города с наступающим праздником — с 8 Марта.

Фото: 2gis.ru

Другие в пробках просто шутят, грустят и зляться.

Фото: 2gis.ru
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Пробки#Праздник#Затор
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