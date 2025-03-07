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Posted 7 марта, 16:29

Published 7 марта, 16:29

Modified 7 марта, 16:29

Updated 7 марта, 16:29

В «Домклик» назвали российские города с самыми низкими ценами на первичку

В «Домклик» назвали российские города с самыми низкими ценами на первичку

7 марта 2025, 16:29
Фото: 1MI.
Аналитики сервиса «Домклик» опубликовали список городов России с самыми доступными ценами на первичном рынке жилья. В тройку лидеров вошли Магнитогорск, Черкесск и Копейск.

Для составления рейтинга специалисты провели анализ стоимости квадратного метра в новостройках в городах с населением более 100 тысяч человек. Исследование базировалось на данных из объявлений, представленных на платформе «Домклик». В итоговый рейтинг вошло 15 городов России, где цена стандартной квартиры площадью 35 квадратных метров не превышает 3,5 миллиона рублей (менее 100 тысяч рублей за квадратный метр), сообщает 56orb.ru.

Согласно результатам исследования, наиболее низкие цены на квартиры в новостройках наблюдаются в Магнитогорске: однокомнатная квартира там стоит около 2,3 миллиона рублей (67 тысяч рублей за «квадрат»). В Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика) и Копейске (Челябинская область) схожие квартиры можно приобрести примерно за 2,6 миллиона рублей (75 тысяч рублей за «квадрат»).

По данным «Домклик», средняя стоимость квадратного метра в новостройках в феврале 2025 года составила приблизительно 193 тысячи рублей, что соответствует цене стандартной квартиры площадью 35 квадратных метров в размере 6,7 миллиона рублей.

Кроме Магнитогорска, Черкесска и Копейска, в рейтинг «Домклик» вошли и другие крупные города, где покупка однокомнатной квартиры в строящемся доме может быть в два-три раза выгоднее по сравнению со средними показателями в России. В рейтинге представлены 15 городов, среди которых восемь являются региональными центрами.

На четвертой позиции в рейтинге находится город Шахты Ростовской области, а пятую строчку занимает Нижний Тагил Свердловской области, где цена однокомнатной квартиры составляет 2,7 миллиона рублей (78 тысяч рублей за квадратный метр). Шестое место занимает Псков с ценой аналогичного жилья в 2,8 миллиона рублей, а седьмое — Балаково Саратовской области с ценой 3 миллиона рублей. Ангарск (Иркутская область) и Элиста (Калмыкия) расположились на восьмом и девятом местах соответственно, с ценами на однокомнатные квартиры в новостройках около 3,1 миллиона рублей. Десятую позицию занимает Вологда, где стандартная однокомнатная квартира стоит примерно 3,2 миллиона рублей.

Приобретение квартиры в строящемся доме в таких городах, как Орел, Волжский (Волгоградская область), Ставрополь, Ковров (Владимирская область) и Смоленск будет более выгодным по сравнению со средними ценами по стране. Например, в Ставрополе и Коврове стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляет приблизительно 3,4 миллиона рублей (98 тысяч рублей за квадратный метр), а в Смоленске — около 3,5 миллиона рублей (99 тысяч за «квадрат»).

В исследовании аналитиков «Домклик» отдельно упоминается, что в Ставрополе стоимость квартир в строящихся домах за год уменьшилась на 7% (по сравнению с февралем 2025 года и февралем 2024 года).

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