В «Домклик» назвали российские города с самыми низкими ценами на первичку

Приобретение квартиры в строящемся доме в таких городах, как Орел, Волжский (Волгоградская область), Ставрополь, Ковров (Владимирская область) и Смоленск будет более выгодным по сравнению со средними ценами по стране. Например, в Ставрополе и Коврове стоимость однокомнатной квартиры в новостройке составляет приблизительно 3,4 миллиона рублей (98 тысяч рублей за квадратный метр), а в Смоленске — около 3,5 миллиона рублей (99 тысяч за «квадрат»).