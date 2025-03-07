В Красноярске хотят восстановить историческое здание фармколледжа КрасГМУ

Речь идет о трехэтажном здание на проспекте Мира, 70 — оно построено в 1888–1890-х годах купцом второй гильдии Емельяном Кудрявцевым. Он открыл в нем первую частную типографию в Красноярске. Позднее в здании работали кондитерская, магазины, гостиница, Енисейское губернское правление, дом инвалидов, милиция, ЗАГС, военкомат и школа.