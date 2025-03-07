В Красноярске хотят восстановить историческое здание фармколледжа КрасГМУ

Posted 7 марта, 10:33
Published 7 марта, 10:33
Modified 7 марта, 10:35
Updated 7 марта, 10:35
Сообщается, что работы начнутся уже в этом году. Проект реставрации с сохранением исторического облика уже разработали и получили положительное заключение Главгосэкспертизы.
Речь идет о трехэтажном здание на проспекте Мира, 70 — оно построено в 1888–1890-х годах купцом второй гильдии Емельяном Кудрявцевым. Он открыл в нем первую частную типографию в Красноярске. Позднее в здании работали кондитерская, магазины, гостиница, Енисейское губернское правление, дом инвалидов, милиция, ЗАГС, военкомат и школа.
Позднее в здании открыли фармацевтическое училище, ставшее в итоге фармколледжем.
Последние десять лет учебные кабинеты в исторической части корпуса не используются из-за аварийного состояния.