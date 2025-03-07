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Posted 7 марта, 10:33

Published 7 марта, 10:33

Modified 7 марта, 10:35

Updated 7 марта, 10:35

В Красноярске хотят восстановить историческое здание фармколледжа КрасГМУ

В Красноярске хотят восстановить историческое здание фармколледжа КрасГМУ

7 марта 2025, 10:33
Фото: minzdrav.gov.ru.
Здание красноярского фармакологического колледжа отреставрируют, сообщает краевой минздрав.

Сообщается, что работы начнутся уже в этом году. Проект реставрации с сохранением исторического облика уже разработали и получили положительное заключение Главгосэкспертизы.

Речь идет о трехэтажном здание на проспекте Мира, 70 — оно построено в 1888–1890-х годах купцом второй гильдии Емельяном Кудрявцевым. Он открыл в нем первую частную типографию в Красноярске. Позднее в здании работали кондитерская, магазины, гостиница, Енисейское губернское правление, дом инвалидов, милиция, ЗАГС, военкомат и школа.

Позднее в здании открыли фармацевтическое училище, ставшее в итоге фармколледжем.

Фото: kraszdrav.ru

Последние десять лет учебные кабинеты в исторической части корпуса не используются из-за аварийного состояния.

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