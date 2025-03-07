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Posted 7 марта, 06:28

Published 7 марта, 06:28

Modified 7 марта, 06:42

Updated 7 марта, 06:42

В Красноярске на острове Татышев уже проснулись суслики

В Красноярске на острове Татышев уже проснулись суслики

7 марта 2025, 06:28
Фото: «Красноярск Главный».
На острове Татышев в Красноярске заметили первых проснувшихся сусликов.

Видео с сусликами публикует радио «Красноярск Главный». На кадрах один зверек бегает по заснеженной поляне, а потом прячется в норке. Сообщается, впервые в этом году суслики выглянули сегодня, 7 марта.

Видео: «Красноярск Главный».

В 2023 и 2022 годах первые кадры сусликов сделали 15 марта, в 2024 году — 10 марта.

В Роспотребнадзоре напомнили, что суслики сейчас очень голодные и могут проявлять агрессию. Жителям рекомендуют не приближаться к ним и не кормить их с рук.

«Ведь они могут являться переносчиками гельминтов, а также различных заболеваний, таких как бешенство, туляремия, листериоз и других», — уточнили в ведомстве.

В августе 2024 года краевой Роспотребнадзор писал, что с начала года суслики укусили 83 жителей региона.

  • По данным сотрудников кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела СФУ, на острове живут 4-4,5 тысячи сусликов.
  • Специалисты говорят, что сусликов можно подкармливать зернами и несладкими овощами — или можно купить корм в сусликомате. Не стоит давать им булки, сладости, арбузы и все то, что отличается от естественного корма в природе.
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