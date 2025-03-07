В Красноярске на острове Татышев уже проснулись суслики

Posted 7 марта, 06:28
Published 7 марта, 06:28
Modified 7 марта, 06:42
Updated 7 марта, 06:42
Видео с сусликами публикует радио «Красноярск Главный». На кадрах один зверек бегает по заснеженной поляне, а потом прячется в норке. Сообщается, впервые в этом году суслики выглянули сегодня, 7 марта.
В 2023 и 2022 годах первые кадры сусликов сделали 15 марта, в 2024 году — 10 марта.
В Роспотребнадзоре напомнили, что суслики сейчас очень голодные и могут проявлять агрессию. Жителям рекомендуют не приближаться к ним и не кормить их с рук.
«Ведь они могут являться переносчиками гельминтов, а также различных заболеваний, таких как бешенство, туляремия, листериоз и других», — уточнили в ведомстве.
В августе 2024 года краевой Роспотребнадзор писал, что с начала года суслики укусили 83 жителей региона.