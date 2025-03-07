В санатории «Сосновый бор» после массового отравления нашли нарушения. Возбудили дело

Posted 7 марта, 07:24
Published 7 марта, 07:24
Modified 10 марта, 05:26
Updated 10 марта, 05:26
По версии следователей, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. В Роспотребнадзоре рассказали, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции.
Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что отдыхающие заразились норовирусом через блюда. Источником заболевания стали три сотрудника пищеблока, у которых нашли вирус. Он попал в пищу из-за несоблюдения требований к режиму дезинфекции и нарушения правил личной гигиены.
Как сообщили в прокуратуре, во время проверк в санатории выяснилось, что персонал не соблюдает санитарные правила и нормы.
Например, продукты питания оказались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность, а работники столовой не проходили медосмотр и не следили за состоянием пищеблока.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества (часть 1 статья 238 УК РФ). Директора учреждения привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.
Сообщается, что сейчас нарушения устранены.