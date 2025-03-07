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Posted 7 марта, 07:24

Published 7 марта, 07:24

Modified 10 марта, 05:26

Updated 10 марта, 05:26

В санатории «Сосновый бор» после массового отравления нашли нарушения. Возбудили дело

В санатории «Сосновый бор» после массового отравления нашли нарушения. Возбудили дело

7 марта 2025, 07:24
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярском крае в санатории «Сосновый бор» в Минусинском районе нашли нарушения. В январе там отравились не менее 30 постояльцев.

По версии следователей, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. В Роспотребнадзоре рассказали, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции.

Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что отдыхающие заразились норовирусом через блюда. Источником заболевания стали три сотрудника пищеблока, у которых нашли вирус. Он попал в пищу из-за несоблюдения требований к режиму дезинфекции и нарушения правил личной гигиены.

Как сообщили в прокуратуре, во время проверк в санатории выяснилось, что персонал не соблюдает санитарные правила и нормы.

Например, продукты питания оказались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность, а работники столовой не проходили медосмотр и не следили за состоянием пищеблока.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества (часть 1 статья 238 УК РФ). Директора учреждения привлекли к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Сообщается, что сейчас нарушения устранены.

  • Ранее стало известно о том, что министерство соцполитики края после массового отравления отменило заезды жителей региона в минусинский санаторий. Речь идет о путевках за счет средств регионального бюджета
  • «Проспект Мира» выяснил, что такое норовирус и насколько он опасен.
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