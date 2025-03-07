ВСНК выделила гранты на сохранение культуры и экологии Эвенкийского района

Posted 7 марта, 10:00
Published 7 марта, 10:00
Modified 7 марта, 10:02
Updated 7 марта, 10:02
Финансирование получили проекты по созданию онлайн-библиотеки кетского языка, изучению рыбных ресурсов Подкаменной Тунгуски и мониторингу популяций хищников. Инициативы направлены на поддержку коренных народов и сохранение экосистем региона.
Кетский язык, на котором говорят лишь 6% представителей этноса, станет основой для первой цифровой библиотеки и кетско-русского переводчика. Лингвисты проведут сбор фольклора и оцифруют архивные материалы. Ресурсы будут использоваться в обучении школьников и подготовке педагогов. Проект призван замедлить исчезновение последнего языка енисейской семьи.
Ученые заповедника «Центральносибирский» изучат состояние промысловых рыб реки Подкаменная Тунгуска. В программу входит анализ биологических показателей, генетические исследования и опрос местных жителей. Результаты помогут оценить влияние экологических факторов на среду обитания рыб, важных для жизни коренных народов.
Специалисты заповедника «Тунгусский» оценят влияние состояния лесов на численность медведей, волков, соболей и рыси — нового для региона вида. Исследование охватит 20 видов млекопитающих и позволит скорректировать меры по охране биоразнообразия.
С 2014 года ВСНК поддержала 32 проекта, включая издание Красной книги Эвенкии (45 редких видов) и реконструкцию Этно-педагогического центра в поселке Тура. В 2024 году Сибирский федеральный университет при поддержке нефтяников актуализировал список исчезающих животных. Среди достижений — создание учебных пособий по языку кетов и эвенкийско-русского словаря.
Программа ВСНК способствует сохранению культурного наследия коренных народов Эвенкии и защите уникальных экосистем.