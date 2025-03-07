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Posted 7 марта, 10:00

Published 7 марта, 10:00

Modified 7 марта, 10:02

Updated 7 марта, 10:02

ВСНК выделила гранты на сохранение культуры и экологии Эвенкийского района

ВСНК выделила гранты на сохранение культуры и экологии Эвенкийского района

7 марта 2025, 10:00
Фото: ВСНК.
«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ВСНК, входит в «Роснефть») подвела итоги ежегодного конкурса грантов для Эвенкийского района Красноярского края.

Финансирование получили проекты по созданию онлайн-библиотеки кетского языка, изучению рыбных ресурсов Подкаменной Тунгуски и мониторингу популяций хищников. Инициативы направлены на поддержку коренных народов и сохранение экосистем региона.

Кетский язык, на котором говорят лишь 6% представителей этноса, станет основой для первой цифровой библиотеки и кетско-русского переводчика. Лингвисты проведут сбор фольклора и оцифруют архивные материалы. Ресурсы будут использоваться в обучении школьников и подготовке педагогов. Проект призван замедлить исчезновение последнего языка енисейской семьи.

Ученые заповедника «Центральносибирский» изучат состояние промысловых рыб реки Подкаменная Тунгуска. В программу входит анализ биологических показателей, генетические исследования и опрос местных жителей. Результаты помогут оценить влияние экологических факторов на среду обитания рыб, важных для жизни коренных народов.

Фото: ВСНК

Специалисты заповедника «Тунгусский» оценят влияние состояния лесов на численность медведей, волков, соболей и рыси — нового для региона вида. Исследование охватит 20 видов млекопитающих и позволит скорректировать меры по охране биоразнообразия.

С 2014 года ВСНК поддержала 32 проекта, включая издание Красной книги Эвенкии (45 редких видов) и реконструкцию Этно-педагогического центра в поселке Тура. В 2024 году Сибирский федеральный университет при поддержке нефтяников актуализировал список исчезающих животных. Среди достижений — создание учебных пособий по языку кетов и эвенкийско-русского словаря.

Программа ВСНК способствует сохранению культурного наследия коренных народов Эвенкии и защите уникальных экосистем.

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