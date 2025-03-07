ВСНК выделила гранты на сохранение культуры и экологии Эвенкийского района

С 2014 года ВСНК поддержала 32 проекта, включая издание Красной книги Эвенкии (45 редких видов) и реконструкцию Этно-педагогического центра в поселке Тура. В 2024 году Сибирский федеральный университет при поддержке нефтяников актуализировал список исчезающих животных. Среди достижений — создание учебных пособий по языку кетов и эвенкийско-русского словаря.