Житель края хотел попасть домой через балкон соседей и убил их

Posted 7 марта, 04:07
Published 7 марта, 04:07
Modified 7 марта, 04:26
Updated 7 марта, 04:26
По данным следствия, 3 марта мужчина пришел в квартиру, где проживала его супруга. Женщина не открыла ему дверь, поэтому он пошел к 66-летним соседям на этаже. Мужчина попросился к ним, заявив, что ждет жену.
Пенсионеры впустили его в квартиру. В один момент он захотел попасть в дом супруги через их балкон, и на этом завязался конфликт. Чтобы пенсионеры не смогли ему помешать, фигурант связал женщине руки скотчем, но на помощь потерпевшей пришел ее супруг. Тогда подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом в шею и порезал ножницами мужчину. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте.
Далее фигурант похитил телефон, деньги и ключи от автомобиля на котором добрался до Красноярска. Его задержали на съемной квартире.
В ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения.
Ранее мужчина был судим за пьяную езду, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, угон машины, кражи, мошенничество.