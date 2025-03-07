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Posted 7 марта, 04:07

Published 7 марта, 04:07

Modified 7 марта, 04:26

Updated 7 марта, 04:26

Житель края хотел попасть домой через балкон соседей и убил их

Житель края хотел попасть домой через балкон соседей и убил их

7 марта 2025, 04:07
Фото: СК Красноярского края.
Следователи допросили 35-летнего убийцу пожилой пары в Минусинске. Он заявил, что хотел попасть в квартиру супруги через балкон соседей, но с пенсионерами завязался конфликт.

По данным следствия, 3 марта мужчина пришел в квартиру, где проживала его супруга. Женщина не открыла ему дверь, поэтому он пошел к 66-летним соседям на этаже. Мужчина попросился к ним, заявив, что ждет жену.

Видео: СК Красноярского края.

Пенсионеры впустили его в квартиру. В один момент он захотел попасть в дом супруги через их балкон, и на этом завязался конфликт. Чтобы пенсионеры не смогли ему помешать, фигурант связал женщине руки скотчем, но на помощь потерпевшей пришел ее супруг. Тогда подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом в шею и порезал ножницами мужчину. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте.

Далее фигурант похитил телефон, деньги и ключи от автомобиля на котором добрался до Красноярска. Его задержали на съемной квартире.

В ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве и изберут меру пресечения.

Ранее мужчина был судим за пьяную езду, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, угон машины, кражи, мошенничество.

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#Владислав Савончик#Видео#Полиция#Задержание#Убийство#Пенсионеры#Конфликт#Минусинск
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