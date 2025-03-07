Житель края хотел попасть домой через балкон соседей и убил их

Пенсионеры впустили его в квартиру. В один момент он захотел попасть в дом супруги через их балкон, и на этом завязался конфликт. Чтобы пенсионеры не смогли ему помешать, фигурант связал женщине руки скотчем, но на помощь потерпевшей пришел ее супруг. Тогда подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом в шею и порезал ножницами мужчину. От полученных ранений пенсионеры скончались на месте.