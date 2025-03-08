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Posted 8 марта, 04:57

Published 8 марта, 04:57

Modified 8 марта, 05:06

Updated 8 марта, 05:06

Еще пятерых членов банды Малиновского осудят за разбой в Красноярске

Еще пятерых членов банды Малиновского осудят за разбой в Красноярске

8 марта 2025, 04:57
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске осудят пять членов банды Малиновского. Их обвиняют в разбойном нападении на предпринимателя около кофейни.

Как сообщили в прокуратуре, в январе 2020 года один из главарей банды узнал, что директор ООО «Фурор» проводит деловые встречи со своими партнёрами в кофейне на улице Добровольческой Бригады, где получает и передаёт крупные суммы денег для нужд и развития фирмы.

Главарь дал указание восьми участникам группировки ворваться на одну из таких бизнес-встреч и забрать деньги.

Несколько дней спустя подельники, действуя по плану, напали на выходящих из кофейни директора фирмы и его двух партнёров. Они их избили, отняли 1 млн рублей наличными и скрылись.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Трое нападавших находятся в розыске. Организатору и четырем исполнителям утвердили обвинение в разбое (ч.4 ст. 162 УК РФ). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Соучастники задержаны в 2023 году. Они содержатся под стражей. Следователи устанавливают остальных участников преступления.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.

Ранее в Красноярске осудили пятерых членов ОПГ Малиновского по делу нападение у фитнес-центра. Причиной конфликта стала переписка одного из пострадавших в соцсетях с женой приближенного Малиновского.

  • Сам Малиновский объявлен в международный розыск. По версии следствия, с 2018 года он создал под своим руководством преступное сообщество из более чем 50 человек, чтобы зарабатывать с помощью «совершения тяжких и особо тяжких преступлений, повышать свой авторитет».
  • На Малиновского уже заведено больше пяти уголовных дел: за руководство ОПГ (210 УК РФ), три за вымогательство (163 УК РФ) и повреждение объектов культурного наследия (243 УК РФ).
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