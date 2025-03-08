Еще пятерых членов банды Малиновского осудят за разбой в Красноярске

Как сообщили в прокуратуре, в январе 2020 года один из главарей банды узнал, что директор ООО «Фурор» проводит деловые встречи со своими партнёрами в кофейне на улице Добровольческой Бригады, где получает и передаёт крупные суммы денег для нужд и развития фирмы.