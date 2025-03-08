Еще пятерых членов банды Малиновского осудят за разбой в Красноярске

Posted 8 марта, 04:57
Published 8 марта, 04:57
Modified 8 марта, 05:06
Updated 8 марта, 05:06
Как сообщили в прокуратуре, в январе 2020 года один из главарей банды узнал, что директор ООО «Фурор» проводит деловые встречи со своими партнёрами в кофейне на улице Добровольческой Бригады, где получает и передаёт крупные суммы денег для нужд и развития фирмы.
Главарь дал указание восьми участникам группировки ворваться на одну из таких бизнес-встреч и забрать деньги.
Несколько дней спустя подельники, действуя по плану, напали на выходящих из кофейни директора фирмы и его двух партнёров. Они их избили, отняли 1 млн рублей наличными и скрылись.
Трое нападавших находятся в розыске. Организатору и четырем исполнителям утвердили обвинение в разбое (ч.4 ст. 162 УК РФ). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Соучастники задержаны в 2023 году. Они содержатся под стражей. Следователи устанавливают остальных участников преступления.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.
Ранее в Красноярске осудили пятерых членов ОПГ Малиновского по делу нападение у фитнес-центра. Причиной конфликта стала переписка одного из пострадавших в соцсетях с женой приближенного Малиновского.