Красноярский край купил за 127 миллионов недострой «Красмаша» под госархив

Posted 8 марта, 07:40
Published 8 марта, 07:40
Modified 8 марта, 07:46
Updated 8 марта, 07:46
Эту недвижимость пытались продать около года. Площадь шестиэтажного здания — 8,2 тысячи квадратов, участка — 7,9 тысячи. По данным Росреестра, объект был поставлен на учет еще в 2009 году.
Договор о покупке подписали 4 марта. Покупателем выступило КГКУ «Государственный архив Красноярского края». Учреждение сейчас занимает два здания: на улице Крала Маркса, 6 и Робеспьера, 4.
Ранее мы рассказывали, что правительство края выкупило за 900 млн рублей ТРЦ «Галерея Енисей» под филиала наццентра «Россия»