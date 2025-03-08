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Posted 8 марта, 07:40

Published 8 марта, 07:40

Modified 8 марта, 07:46

Updated 8 марта, 07:46

Красноярский край купил за 127 миллионов недострой «Красмаша» под госархив

Красноярский край купил за 127 миллионов недострой «Красмаша» под госархив

8 марта 2025, 07:40
Фото: Авито.
Государственный архив Красноярского края выкупил за 126,6 миллиона рублей недостроенное здание Красноярский машиностроительный завод на Красноярском рабочем, 29/19. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Эту недвижимость пытались продать около года. Площадь шестиэтажного здания — 8,2 тысячи квадратов, участка — 7,9 тысячи. По данным Росреестра, объект был поставлен на учет еще в 2009 году.

Договор о покупке подписали 4 марта. Покупателем выступило КГКУ «Государственный архив Красноярского края». Учреждение сейчас занимает два здания: на улице Крала Маркса, 6 и Робеспьера, 4.

Ранее мы рассказывали, что правительство края выкупило за 900 млн рублей ТРЦ «Галерея Енисей» под филиала наццентра «Россия»

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#Владислав Савончик
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