Красноярцы назвали лучший растворимый кофе

Posted 8 марта, 11:03
Published 8 марта, 11:03
Modified 8 марта, 11:05
Updated 8 марта, 11:05
Опрос провело издание Ngs24 — в нем поучаствовали 2090 человек. На первое место красноярцы поставили Bushido, которое набрало 907 голосов — 43% от общего числа.
Второе место отдали Monarch — 289 голосов (14%).
На третьей строчке Nescafe — 271 голос (13%).
В топ не вошли «Московская кофейня на паяхъ» (12%), «Черная карта» и Carte Noire (по 5%), Maxim, Ambassador и Today (по 2%), UCC (1%)
Некоторые пользователи отметили, что победитель рейтинга невкусный и очень дорогой — порядка 500 рублей. Часть пользователей отметили и другие марки.
«Из тех, в которые добавляю молоко, — только „Нескафе голд“. Пахнет как кофе. „Жокеи“, „Жардины“, „Тудей“, „Якобс“ и прочие не дают аромата кофе. Но без молока страшнейшее… »
«Cafe Esmeralda (классический, баварский шоколад, ирландский крем, швейцарская карамель, итальянский амаретто, французская ваниль). Он весь ооочень вкусный, но стоимость космическая».
Некоторые пользователи сказали, что растворимый кофе — это «не то пальто» и стали называть зерновые.