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Posted 8 марта, 11:03

Published 8 марта, 11:03

Modified 8 марта, 11:05

Updated 8 марта, 11:05

Красноярцы назвали лучший растворимый кофе

Красноярцы назвали лучший растворимый кофе

8 марта 2025, 11:03
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Красноярска выбрали лучшие фирмы растворимого кофе, который можно купить в городе. Рассказываем, кто попал в топ.

Опрос провело издание Ngs24 — в нем поучаствовали 2090 человек. На первое место красноярцы поставили Bushido, которое набрало 907 голосов — 43% от общего числа.

Второе место отдали Monarch — 289 голосов (14%).

На третьей строчке Nescafe — 271 голос (13%).

В топ не вошли «Московская кофейня на паяхъ» (12%), «Черная карта» и Carte Noire (по 5%), Maxim, Ambassador и Today (по 2%), UCC (1%)

Некоторые пользователи отметили, что победитель рейтинга невкусный и очень дорогой — порядка 500 рублей. Часть пользователей отметили и другие марки.

«Из тех, в которые добавляю молоко, — только „Нескафе голд“. Пахнет как кофе. „Жокеи“, „Жардины“, „Тудей“, „Якобс“ и прочие не дают аромата кофе. Но без молока страшнейшее… »
«Cafe Esmeralda (классический, баварский шоколад, ирландский крем, швейцарская карамель, итальянский амаретто, французская ваниль). Он весь ооочень вкусный, но стоимость космическая».

Некоторые пользователи сказали, что растворимый кофе — это «не то пальто» и стали называть зерновые.

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