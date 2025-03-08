«Привязали умирать, где никто не ходит»: красноярцы нашли собаку у забора и спасли ее

Алена в разговоре с «ПМ» рассказала, что, скорее всего, для собаки найдут нового хозяина после того, как она пройдет реабилитацию и «будет уверенность, что у неё с психикой порядок и она никого не покусает». Также она заявила, что готова написать заявление в полицию.