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Posted 8 марта, 02:44

Published 8 марта, 02:44

Modified 9 марта, 08:07

Updated 9 марта, 08:07

«Привязали умирать, где никто не ходит»: красноярцы нашли собаку у забора и спасли ее

«Привязали умирать, где никто не ходит»: красноярцы нашли собаку у забора и спасли ее

8 марта 2025, 02:44
В Красноярске прохожие спасли замерзающую собаку, которую неизвестный привязал к забору около заброшенного здания.

О случившемся рассказала красноярка Алена. 7 марта она вышла гулять с собакой, встретила друзей-собачников и решила пройтись там, где ранее не гуляла.

В один момент они встретили стаффордширского терьера, привязанного к забору у заброшенного здания. Как Алена уточнила «Проспекту Мира», это было на улице Малиновского на территории бывшей военной части.

«Не знаю, как так вышло, но решили прогуляться за заброшенным зданием, куда мы не ходим обычно. У меня нет слов описать, что мы там увидели… Какой-то „человек“ привязал собаку в месте, где никто не ходит, умирать».

Около двух часов пес не давал к нему подойти и рычал, но через некоторое время собачники смогли войти в доверие и освободили его.

Для собаки, которую назвали Бьянкой, собрали деньги и отвезли ее на передержку. Волонтер, который принял животное, сообщил, что собаку били, она больна и у нее ложная беременность.

Алена в разговоре с «ПМ» рассказала, что, скорее всего, для собаки найдут нового хозяина после того, как она пройдет реабилитацию и «будет уверенность, что у неё с психикой порядок и она никого не покусает». Также она заявила, что готова написать заявление в полицию.

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#Владислав Савончик#Видео#Собака#Животное
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