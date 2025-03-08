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Posted 8 марта, 08:53

Published 8 марта, 08:53

Modified 10 марта, 02:02

Updated 10 марта, 02:02

Статистики составили портрет среднестатистической красноярки

Статистики составили портрет среднестатистической красноярки

8 марта 2025, 08:53
Фото: Изображение Midjourney.
Красноярскстат опубликовал статистические данные о женщинах края. В управлении рассказали об их численности, возрасте, браках и работе.

В регионе 1,5 миллиона женщин — 54% среди жителей региона. Большинство (54%) из них — в трудоспособном возрасте (16-57 лет), моложе трудоспособного — 18%, старше — 28%.

Среднестатистической женщине 42 года, она живет в городе, состоит в браке, имеет средне-профессиональное образование.

Фото: Красноярскстат

Всего в экономике края заняты 706 тысяч женщин. Из них 30 тысяч занимают руководящие должности. Большинство женщин трудятся в образовании, торговле, здравоохранении и предоставлении социальных услуг.

  • Ранее статистики рассказали, как выглядит среднестатистический красноярец.
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#Владислав Савончик#Люди#Общество#Красноярск
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