Статистики составили портрет среднестатистической красноярки

Posted 8 марта, 08:53
Published 8 марта, 08:53
Modified 10 марта, 02:02
Updated 10 марта, 02:02
В регионе 1,5 миллиона женщин — 54% среди жителей региона. Большинство (54%) из них — в трудоспособном возрасте (16-57 лет), моложе трудоспособного — 18%, старше — 28%.
Среднестатистической женщине 42 года, она живет в городе, состоит в браке, имеет средне-профессиональное образование.
Всего в экономике края заняты 706 тысяч женщин. Из них 30 тысяч занимают руководящие должности. Большинство женщин трудятся в образовании, торговле, здравоохранении и предоставлении социальных услуг.