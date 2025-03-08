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Posted 8 марта, 10:41

Published 8 марта, 10:41

Modified 8 марта, 10:43

Updated 8 марта, 10:43

В Красноярске автобусу №6 изменили маршрут

В Красноярске автобусу №6 изменили маршрут

8 марта 2025, 10:41
Фото: 2gis.
В Красноярске автобусу №6 с 8 марта изменили маршрут — добавили еще четыре остановки.

Как сообщили в мэрии, автобус теперь будет заезжать в микрорайон Преображенский. Сообщается, что об изменениях просили жители.

Фото: Мэрия Красноярска

Автобусы этого маршрута заезжали с улицы Шахтёров через кольцо на часть улицы Петра Подзолкова и поворачивали в сторону кардиологического центра.

По новой схеме автобус будет уходить с Шахтёров по шлюзу на улицу 9 Мая. На перекрёстке улиц 9 Мая и 78-й Добровольческой бригады поворачивать на Петра Ломако, а затем на Петра Подзолкова — далее до конечного остановочного пункта «Кардиоцентр».

В маршрут добавят остановки: «Арена Север», «Микрорайон Преображенский», «улица Промысловая» и «улица Петра Подзолкова».

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#Владислав Савончик#Красноярск#Автобус#Преображенский#Остановки#Маршрут
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