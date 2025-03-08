В Красноярске автобусу №6 изменили маршрут

Posted 8 марта, 10:41
Published 8 марта, 10:41
Modified 8 марта, 10:43
Updated 8 марта, 10:43
Как сообщили в мэрии, автобус теперь будет заезжать в микрорайон Преображенский. Сообщается, что об изменениях просили жители.
Автобусы этого маршрута заезжали с улицы Шахтёров через кольцо на часть улицы Петра Подзолкова и поворачивали в сторону кардиологического центра.
По новой схеме автобус будет уходить с Шахтёров по шлюзу на улицу 9 Мая. На перекрёстке улиц 9 Мая и 78-й Добровольческой бригады поворачивать на Петра Ломако, а затем на Петра Подзолкова — далее до конечного остановочного пункта «Кардиоцентр».
В маршрут добавят остановки: «Арена Север», «Микрорайон Преображенский», «улица Промысловая» и «улица Петра Подзолкова».