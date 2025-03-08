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Posted 8 марта, 04:26

Published 8 марта, 04:26

Modified 8 марта, 04:29

Updated 8 марта, 04:29

В Красноярском крае при пожаре погибла 14-летняя девочка

В Красноярском крае при пожаре погибла 14-летняя девочка

8 марта 2025, 04:26
Фото: СК Красноярского края.
В Ужуре при пожаре в доме погибла 14-летняя девочка. СК возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, девочка жила в доме со своей матерью и старшим братом. Ночью мать и брат девочки ушли в кафе, погибшая осталась дома одна. Около 4 часов ночи в доме возник пожар.

Пожар охватил площадь в 160 квадратов. С огнем боролись 23 человека и семь единиц техники. Пожарные и обнаружили тело девочки.

Дом отапливался печью. Очаг возгорания зафиксировали в месте расположения печи. Вероятная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

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#Владислав Савончик#Пожар
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