В Красноярском крае при пожаре погибла 14-летняя девочка

Posted 8 марта, 04:26
Published 8 марта, 04:26
Modified 8 марта, 04:29
Updated 8 марта, 04:29
По предварительным данным, девочка жила в доме со своей матерью и старшим братом. Ночью мать и брат девочки ушли в кафе, погибшая осталась дома одна. Около 4 часов ночи в доме возник пожар.
Пожар охватил площадь в 160 квадратов. С огнем боролись 23 человека и семь единиц техники. Пожарные и обнаружили тело девочки.
Дом отапливался печью. Очаг возгорания зафиксировали в месте расположения печи. Вероятная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
Следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).