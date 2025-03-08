Житель края занял у подруги 3,6 миллиона на инвестиции и отдал их мошенникам

Posted 8 марта, 06:57
Published 8 марта, 06:57
Modified 8 марта, 07:05
Updated 8 марта, 07:05
В январе 25-летний машинист искал подработку. В интернете он познакомился с девушкой, которая рассказала, что занимается торговлей на бирже.
Мужчина взял у нее контакты «биржевого аналитика». Лжеспециалист, в свою очередь, рассказал о «новом способе заработка» и погрузил жертву в «мир инвестиций».
Под наблюдением афериста мужчина зарегистрировался на фейковой криптобирже и внес туда первые 10 тысяч рублей. Затем его убедили вложить сумму «побольше». Тогда он одолжил у своей подруги 2,8 миллиона рублей и перечислил их на продиктованный счёт.
Заработок и вложенную сумму вывести не получилось. Для этого платформа продолжала требовать произвести некий «полный оборот денежных средств по синхронизации».
Мужчина снова обратился за помощью к подруге. Она оформила кредит на 800 тысяч рублей, отдала ему, а он — мошенникам. Но вернуть вложения так и не получилось. Тогда мужчина понял, что он отдал деньги мошенникам, и обратился в полицию.
С начала года жертвами интернет-преступников стали 1577 жителей края. Они перевели 370,5 млн рублей. Процент раскрываемости таких преступлений, по данным прокуратуры, составляет 21,6%. В суды края направлено 53 уголовных дела.
За минувшую неделю у 204 жителей края похитили более 48 млн рублей: в 16 случаях граждане стали жертвами фейковых криптобирж; 36 человек оказались под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие»; 52 стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины; 43 доверились сообщениям от аккаунтов друзей и знакомых, просивших одолжить деньги; 57 попались на уловки неустановленных лиц путем обмана.