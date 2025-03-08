prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта, 06:57

Published 8 марта, 06:57

Modified 8 марта, 07:05

Updated 8 марта, 07:05

Житель края занял у подруги 3,6 миллиона на инвестиции и отдал их мошенникам

Житель края занял у подруги 3,6 миллиона на инвестиции и отдал их мошенникам

8 марта 2025, 06:57
Фото: 1MI.
Житель Ачинска хотел заработать на инвестициях и отдал мошенникам 3,6 миллиона рублей, которые занял у подруги. Об этом рассказали в прокуратуре.

В январе 25-летний машинист искал подработку. В интернете он познакомился с девушкой, которая рассказала, что занимается торговлей на бирже.

Мужчина взял у нее контакты «биржевого аналитика». Лжеспециалист, в свою очередь, рассказал о «новом способе заработка» и погрузил жертву в «мир инвестиций».

Под наблюдением афериста мужчина зарегистрировался на фейковой криптобирже и внес туда первые 10 тысяч рублей. Затем его убедили вложить сумму «побольше». Тогда он одолжил у своей подруги 2,8 миллиона рублей и перечислил их на продиктованный счёт.

Заработок и вложенную сумму вывести не получилось. Для этого платформа продолжала требовать произвести некий «полный оборот денежных средств по синхронизации».

Мужчина снова обратился за помощью к подруге. Она оформила кредит на 800 тысяч рублей, отдала ему, а он — мошенникам. Но вернуть вложения так и не получилось. Тогда мужчина понял, что он отдал деньги мошенникам, и обратился в полицию.

С начала года жертвами интернет-преступников стали 1577 жителей края. Они перевели 370,5 млн рублей. Процент раскрываемости таких преступлений, по данным прокуратуры, составляет 21,6%. В суды края направлено 53 уголовных дела.

За минувшую неделю у 204 жителей края похитили более 48 млн рублей: в 16 случаях граждане стали жертвами фейковых криптобирж; 36 человек оказались под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций, спасавших «благополучие»; 52 стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины; 43 доверились сообщениям от аккаунтов друзей и знакомых, просивших одолжить деньги; 57 попались на уловки неустановленных лиц путем обмана.

  • Ранее мы рассказывали, житель края взял кредиты на знакомых для инвестиций и отдал мошенникам 5 млн.
Читайте также:
Красноярка хотела заработать на крипте и отдала мошенникам почти 3 миллионаМВД раскрыло, сколько денег забрал с собой экс-депутат Гольдман. А где он находится?
#Владислав Савончик#Кредиты#Полиция#Ачинск#Прокуратура#Мошенничество#Инвестиции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика