Житель края занял у подруги 3,6 миллиона на инвестиции и отдал их мошенникам

Мужчина снова обратился за помощью к подруге. Она оформила кредит на 800 тысяч рублей, отдала ему, а он — мошенникам. Но вернуть вложения так и не получилось. Тогда мужчина понял, что он отдал деньги мошенникам, и обратился в полицию.