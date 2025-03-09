Мать погибшего в стоматологии Красноярска мальчика боится, что врача не осудят

Мать погибшего ребенка Галина поделилась с «КП–Красноярск», что анестезиолог даже не извинился после случившегося. После трагедии с ней связывались представители клиники: по телефону, а потом от них пришло письмо. Женщине якобы предлагали компенсировать расходы на похороны мальчика, но она отказалась — она посчитала это «кощунственным».