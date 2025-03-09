Мать погибшего в стоматологии Красноярска мальчика боится, что врача не осудят

Posted 9 марта, 04:28
Published 9 марта, 04:28
Modified 9 марта, 05:50
Updated 9 марта, 05:50
12 июня 7-летний мальчик и его мать приехали из Большемуртинского района в частный медцентр «Лорри» на Красрабе — ребенку нужно было вылечить зуб и провести чистку. Процедуры должны были выполнить «во сне» — под седацией.
По данным краевого СК, мама мальчика принесла в клинику необходимые результаты анализов. Анестезиолог сделал вывод, что противопоказаний для седации нет, после чего ввел мальчику препарат. Однако состояние ребенка резко ухудшилось. Его пытались спасти врачи, но он скончался.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ). Обвинение предъявлено врачу анестезиологу-реаниматологу. По заявлению следователей, врач не провел специального предоперационного обследования, чтобы выявить возможные осложнения — поэтому он не обнаружил у ребенка патологии трахеи, из-за которой и возникли проблемы с дыханием, а потом и смерть.
В самой клинике гибель ребенка называли «несчастным случаем», а мама мальчика подробно рассказывала о событиях того дня. Прокуратура нашла много нарушений в клинике после смерти ребенка.
Мать погибшего ребенка Галина поделилась с «КП–Красноярск», что анестезиолог даже не извинился после случившегося. После трагедии с ней связывались представители клиники: по телефону, а потом от них пришло письмо. Женщине якобы предлагали компенсировать расходы на похороны мальчика, но она отказалась — она посчитала это «кощунственным».
Галина сейчас опасается, что виновные могут фактически уйти от наказания. Дело в том, что судить врача будут по статье 109 УК РФ — срок давности по ней составляет до двух лет, а максимальное наказание лишение свободы до трех лет.
При этом, как уточняет адвокат семьи Владимир Васин, к реальным срокам по этой статье прибегают нечасто.
«По статье небольшой тяжести 109 УК РФ реальный срок применяется не всегда. Потерпевшая на сегодняшний день сделала всё, что от нее зависит, оказала содействие следствию, дала показания, чтобы виновный был найден, привлечен к уголовной ответственности, и справедливость восторжествовала в суде».
В СК при этом заявили, что расследование уголовного дела находится на завершающей стадии: сейчас врач анестезиолог-реаниматолог и его защитник знакомятся с материалами дела.
После дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.