«Не нужен, лучше деньги»: красноярки продают духи, кольца и игрушки после 8 Марта

Красноярка Анастасия продает стайлер Rowenta. Ей выпрямитель подарили на Международный женский день еще в прошлом году, но она им ни разу не пользовалась. Кроме того, на «Авито» после 8 марта появилась в продаже книга «Умный гардероб — автор пишет, что она новая, и была подарена на 8 Марта.