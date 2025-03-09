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Posted 9 марта, 07:36

Published 9 марта, 07:36

Modified 9 марта, 07:38

Updated 9 марта, 07:38

Красноярки продают подаренные на 8 Марта духи, кольца и игрушки

«Не нужен, лучше деньги»: красноярки продают духи, кольца и игрушки после 8 Марта

9 марта 2025, 07:36
Фото: www.avito.ru.

Красноярки продают подаренные на 8 Марта духи, кольца и игрушки

Красноярки после 8 Марта стали выставлять на продажу духи, кольца, игрушки и книги на площадке с объявлениями. Подарки им не подошли.

«Проспект Мира» нашел несколько подобных объявлений на «Авито». Например, Татьяна продает духи золотое кольцо с фианитами. Она пишет, что его ей подарил муж на 8 Марта, но оно «оказалось большое».

Фото: www.avito.ru

Другая девушка, Ольга, продает плюшевого розового зайца. Это тоже был подарок на 8 Марта, который, по словам красноярки:

«Оказался не нужен, лучше деньги… Очень большой сидя без ушей 1,3 метра», — описывает игрушку Ольга.
Фото: www.avito.ru

Еще на продажу 8 марта выставляли духи. Красноярка Софья продает подаренный Moschino Toy 2 Pearl, а красноярка Елена продает духи Cassiopea «без пары пшиков». Обе девушки написали, что это были подарки на недавний праздник, но ароматы им не подошли.

Фото: www.avito.ru

Красноярка Анастасия продает стайлер Rowenta. Ей выпрямитель подарили на Международный женский день еще в прошлом году, но она им ни разу не пользовалась. Кроме того, на «Авито» после 8 марта появилась в продаже книга «Умный гардероб — автор пишет, что она новая, и была подарена на 8 Марта.

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