«Не нужен, лучше деньги»: красноярки продают духи, кольца и игрушки после 8 Марта

Posted 9 марта, 07:36
Published 9 марта, 07:36
Modified 9 марта, 07:38
Updated 9 марта, 07:38
«Проспект Мира» нашел несколько подобных объявлений на «Авито». Например, Татьяна продает духи золотое кольцо с фианитами. Она пишет, что его ей подарил муж на 8 Марта, но оно «оказалось большое».
Другая девушка, Ольга, продает плюшевого розового зайца. Это тоже был подарок на 8 Марта, который, по словам красноярки:
«Оказался не нужен, лучше деньги… Очень большой сидя без ушей 1,3 метра», — описывает игрушку Ольга.
Еще на продажу 8 марта выставляли духи. Красноярка Софья продает подаренный Moschino Toy 2 Pearl, а красноярка Елена продает духи Cassiopea «без пары пшиков». Обе девушки написали, что это были подарки на недавний праздник, но ароматы им не подошли.
Красноярка Анастасия продает стайлер Rowenta. Ей выпрямитель подарили на Международный женский день еще в прошлом году, но она им ни разу не пользовалась. Кроме того, на «Авито» после 8 марта появилась в продаже книга «Умный гардероб — автор пишет, что она новая, и была подарена на 8 Марта.