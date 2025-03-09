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Posted 9 марта, 13:02

Published 9 марта, 13:02

Modified 10 марта, 05:41

Updated 10 марта, 05:41

В Красноярске хотят провести митинг против закона об усыплении бездомных собак

В Красноярске хотят провести митинг против закона об усыплении бездомных собак

9 марта 2025, 13:02
Фото: 1MI.
В Красноярске планируют провести митинг против закона об усыплении агрессивных бездомных собак.

Митинг планирует провести общественное движение «ДогСпас» — в группе организации опубликовали документ с уведомлением о проведении публичного мероприятия. Оно адресовано мэру города Владиславу Логинову. Документ отправили 4 марта.

Судя по тексту документа, митинг собираются провести 15 марта с 13:00 до 14:00 в сквере имени Юдина — у входа на площадку для выгула собак. Организаторы предполагают, что на митинг придет около 200 человек.

«Подали уведомление о проведении митинга, который, конечно же, запретят, даже не сомневаемся. Но те, кто принимает судьбоносные решения, должны понимать, что сидеть и смотреть как убивают невостребованных собак и кошек мы не будем», — пишут в паблике движения.
Фото: vk.com/dogspas24

Ответа от мэрии пока нет. Однако митинг, вероятно, проводить запретят, так как в крае до сих пор действует указ губернатора от 27 марта 2020 года о коронавирусных ограничениях.

Ранее власти отказали женам мобилизованных в митинге, ссылаясь именно на этот документ.

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Утверждается, что действующая система не дает необходимых результатов, а количество бродячих собак не уменьшается.

Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных животных будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.

На сессии заксобрания 19 декабря 2024 года документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.

29 января 2025 года при повторном обсуждении законопроекта в краевом парламенте прокуратура высказала замечания. Законопроект отложили.

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