В Красноярске хотят провести митинг против закона об усыплении бездомных собак

Posted 9 марта, 13:02
Published 9 марта, 13:02
Modified 10 марта, 05:41
Updated 10 марта, 05:41
Митинг планирует провести общественное движение «ДогСпас» — в группе организации опубликовали документ с уведомлением о проведении публичного мероприятия. Оно адресовано мэру города Владиславу Логинову. Документ отправили 4 марта.
Судя по тексту документа, митинг собираются провести 15 марта с 13:00 до 14:00 в сквере имени Юдина — у входа на площадку для выгула собак. Организаторы предполагают, что на митинг придет около 200 человек.
«Подали уведомление о проведении митинга, который, конечно же, запретят, даже не сомневаемся. Но те, кто принимает судьбоносные решения, должны понимать, что сидеть и смотреть как убивают невостребованных собак и кошек мы не будем», — пишут в паблике движения.
Ответа от мэрии пока нет. Однако митинг, вероятно, проводить запретят, так как в крае до сих пор действует указ губернатора от 27 марта 2020 года о коронавирусных ограничениях.
Ранее власти отказали женам мобилизованных в митинге, ссылаясь именно на этот документ.
Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Утверждается, что действующая система не дает необходимых результатов, а количество бродячих собак не уменьшается.
Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных животных будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.
На сессии заксобрания 19 декабря 2024 года документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.