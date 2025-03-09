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Posted 9 марта, 01:23

Published 9 марта, 01:23

Modified 10 марта, 05:17

Updated 10 марта, 05:17

В Красноярске на рабочей неделе похолодает до –17. Вот прогноз

В Красноярске на рабочей неделе похолодает до –17. Вот прогноз

9 марта 2025, 01:23
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода будет в Красноярске на рабочей неделе с 10 по 14 марта.

По информации gismeteo, в понедельник, 10 марта, днем будет около –2 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег. Ночью обещают –7.

Во вторник в городе прогнозируется –3 градусов днем, –12 ночью. В этот день будет облачно.

В среду, 12 марта, в ночные часы сохранится холодная погода — около –9. Днем на столбике термометра будет –3 градуса. Пойдет снег,

В четверг, 13 марта, температура воздуха опустится до –6, а ночью до –15. В этот день прогнозируется небольшой снегопад.

В пятницу, 14 марта, ожидаются температурные качели: днем будет –1, а ночью будет –17.

Фото: www.gismeteo.ru

В течение рабочей недели будет дуть ветер скоростью от 3 до 8 м/с.

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