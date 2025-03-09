В Красноярске на рабочей неделе похолодает до –17. Вот прогноз

Posted 9 марта, 01:23
Published 9 марта, 01:23
Modified 10 марта, 05:17
Updated 10 марта, 05:17
По информации gismeteo, в понедельник, 10 марта, днем будет около –2 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег. Ночью обещают –7.
Во вторник в городе прогнозируется –3 градусов днем, –12 ночью. В этот день будет облачно.
В среду, 12 марта, в ночные часы сохранится холодная погода — около –9. Днем на столбике термометра будет –3 градуса. Пойдет снег,
В четверг, 13 марта, температура воздуха опустится до –6, а ночью до –15. В этот день прогнозируется небольшой снегопад.
В пятницу, 14 марта, ожидаются температурные качели: днем будет –1, а ночью будет –17.
В течение рабочей недели будет дуть ветер скоростью от 3 до 8 м/с.