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Posted 9 марта, 05:58

Published 9 марта, 05:58

Modified 9 марта, 06:10

Updated 9 марта, 06:10

В Минусинске женщина размахивала пневматом в больнице. Хотела «поторопить» работников

В Минусинске женщина размахивала пневматом в больнице. Хотела «поторопить» работников

9 марта 2025, 05:58
Фото: 1MI.
В Минусинске женщина размахивала пневматом в приемном покое больницы.

Как сообщили в МВД, утром 8 марта пьяная 43-летняя женщина и её супруг привезли в больницу их общего знакомого. Когда пациента оформляли, женщина начала вести себя агрессивно и угрожать сотрудникам больницы. Она стала размахивать пневматическим пистолетом.

Её супруг вывел её на улицу, пытаясь забрать пневматический пистолет, — в процессе произошло несколько выстрелов. Никто не пострадал.

«Таким способом, она хотела поторопить сотрудников больницы», — написали в «Подслушано в Минусинске».

Полиция возбудила уголовное дело за угрозу убийством (часть 2 статья 119 УК РФ). Пневматический пистолет изъят.

#София Штейнберг#Выстрелы#Люди#Город#Общество#Уголовное дело#Полиция#Пневматический пистолет#Минусинск#Больница#Красноярский край#МВД
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