В Минусинске женщина размахивала пневматом в больнице. Хотела «поторопить» работников

Как сообщили в МВД, утром 8 марта пьяная 43-летняя женщина и её супруг привезли в больницу их общего знакомого. Когда пациента оформляли, женщина начала вести себя агрессивно и угрожать сотрудникам больницы. Она стала размахивать пневматическим пистолетом.