В Минусинске женщина размахивала пневматом в больнице. Хотела «поторопить» работников

Posted 9 марта, 05:58
Published 9 марта, 05:58
Modified 9 марта, 06:10
Updated 9 марта, 06:10
Как сообщили в МВД, утром 8 марта пьяная 43-летняя женщина и её супруг привезли в больницу их общего знакомого. Когда пациента оформляли, женщина начала вести себя агрессивно и угрожать сотрудникам больницы. Она стала размахивать пневматическим пистолетом.
Её супруг вывел её на улицу, пытаясь забрать пневматический пистолет, — в процессе произошло несколько выстрелов. Никто не пострадал.
«Таким способом, она хотела поторопить сотрудников больницы», — написали в «Подслушано в Минусинске».
Полиция возбудила уголовное дело за угрозу убийством (часть 2 статья 119 УК РФ). Пневматический пистолет изъят.