Завтраки приносит робот-кошка: появился топ необычных гостиниц и отелей в Красноярске

В отеле номера в стиле хай-тек, есть фитнес-центр и сауна. В отзывах посетители отмечают хорошее обслуживание, чистоту номеров и вкусные завтраки, которые к столику привозит робот-кошка. В стоимость номера входит место на парковке на территории гостиницы.