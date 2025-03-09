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Posted 9 марта, 10:32

Published 9 марта, 10:32

Modified 9 марта, 10:34

Updated 9 марта, 10:34

Завтраки приносит робот-кошка: появился топ необычных гостиниц и отелей в Красноярске

Завтраки приносит робот-кошка: появился топ необычных гостиниц и отелей в Красноярске

9 марта 2025, 10:32
Фото: www.avito.ru.
Собрали топ необычных локаций, где можно провести ночь в Красноярске.

Топ составили для «ПМ» специалисты сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия».

Современная гостиница «Гараж»

Где: Красноярск, улица 8 Марта, 24Б

Стоимость: 5 000 рублей в сутки

Фото: www.avito.ru

В отеле номера в стиле хай-тек, есть фитнес-центр и сауна. В отзывах посетители отмечают хорошее обслуживание, чистоту номеров и вкусные завтраки, которые к столику привозит робот-кошка. В стоимость номера входит место на парковке на территории гостиницы.

Дом-Отель «Соломин»

Где: Красноярск, улица Бограда, 106

Стоимость: 14 140 рублей в сутки

Фото: www.avito.ru

Это отель, который расположен в здании — объекте культурного наследия. По словам посетителей, в отеле комфортные номера, оформленные с акцентом на исторические детали. В гостинице работает бар-ресторан, который открыт круглосуточно.

Глэмпинг «LokоGlаmр»

Где: Емельяновский район, поселок Минино

Стоимость: 14 000 рублей в сутки

Фото: www.avito.ru

Этот глэмпинг расположен в 27 км от Красноярска. Комплекс окружен березовым и сосновым лесом. Вместо номеров гостей размещают в панорамные сферы — внутри есть двуспальная кровать, душевая кабина, туалет и кухня. Еще гостям доступны баня, СПА-сфера, ресторан и детская зона.

Мини-отель «Аристократ»

Где: Красноярский, улица Карбышева, 29Г

Стоимость: 2 450 рублей в сутки

Фото: www.avito.ru

Отель предлагает 11 номеров различных категорий: стандарт, полулюкс, люкс и эконом. Для отдыха предусмотрены просторная сауна с бассейном, бильярдный стол и мраморный камин, где можно приготовить мясо или рыбу.

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