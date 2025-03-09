Завтраки приносит робот-кошка: появился топ необычных гостиниц и отелей в Красноярске

Posted 9 марта, 10:32
Published 9 марта, 10:32
Modified 9 марта, 10:34
Updated 9 марта, 10:34
Топ составили для «ПМ» специалисты сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия».
Где: Красноярск, улица 8 Марта, 24Б
Стоимость: 5 000 рублей в сутки
В отеле номера в стиле хай-тек, есть фитнес-центр и сауна. В отзывах посетители отмечают хорошее обслуживание, чистоту номеров и вкусные завтраки, которые к столику привозит робот-кошка. В стоимость номера входит место на парковке на территории гостиницы.
Где: Красноярск, улица Бограда, 106
Стоимость: 14 140 рублей в сутки
Это отель, который расположен в здании — объекте культурного наследия. По словам посетителей, в отеле комфортные номера, оформленные с акцентом на исторические детали. В гостинице работает бар-ресторан, который открыт круглосуточно.
Где: Емельяновский район, поселок Минино
Стоимость: 14 000 рублей в сутки
Этот глэмпинг расположен в 27 км от Красноярска. Комплекс окружен березовым и сосновым лесом. Вместо номеров гостей размещают в панорамные сферы — внутри есть двуспальная кровать, душевая кабина, туалет и кухня. Еще гостям доступны баня, СПА-сфера, ресторан и детская зона.
Где: Красноярский, улица Карбышева, 29Г
Стоимость: 2 450 рублей в сутки
Отель предлагает 11 номеров различных категорий: стандарт, полулюкс, люкс и эконом. Для отдыха предусмотрены просторная сауна с бассейном, бильярдный стол и мраморный камин, где можно приготовить мясо или рыбу.