20 красноярских ресторанов попали в лонг-лист ресторанной премии WhereToEat

Posted 10 марта, 11:10
Published 10 марта, 11:10
Modified 10 марта, 11:23
Updated 10 марта, 11:23
В лонг-лист вошли более 500 заведений со всей страны, 20 из них из Красноярска: рестораны 0,75 Please, Bistrot de luxe home, Fresco, Jil, La Famille, N’kei, Sadko, Tunguska, «Баран и бисер», «Свинья и Бисер», «Дзе», «Дзеими», «Истории», «Свои ребята», «Буян», «Хочу Пури», «Хозяин тайги», «Чешуя» и бары Нello wine и «Булгаков».
Затем составят шорт-лист, куда войдут 50 заведений. Итоги объявят 22 апреля в Казани. Рейтинги лучших опубликуют отдельно по регионам — Москва, Санкт-Петербург, центр России, Сибирь, юг страны, Татарстан, Урал и восток.