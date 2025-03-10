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Posted 10 марта, 11:10

Published 10 марта, 11:10

Modified 10 марта, 11:23

Updated 10 марта, 11:23

20 красноярских ресторанов попали в лонг-лист ресторанной премии WhereToEat

20 красноярских ресторанов попали в лонг-лист ресторанной премии WhereToEat

10 марта 2025, 11:10
Фото: 2gis.ru.
20 красноярских ресторанов и баров номинировали на звание лучших заведений России 2025 года. Список составили эксперты национальной ресторанной премии Wheretoeat.

В лонг-лист вошли более 500 заведений со всей страны, 20 из них из Красноярска: рестораны 0,75 Please, Bistrot de luxe home, Fresco, Jil, La Famille, N’kei, Sadko, Tunguska, «Баран и бисер», «Свинья и Бисер», «Дзе», «Дзеими», «Истории», «Свои ребята», «Буян», «Хочу Пури», «Хозяин тайги», «Чешуя» и бары Нello wine и «Булгаков».

Затем составят шорт-лист, куда войдут 50 заведений. Итоги объявят 22 апреля в Казани. Рейтинги лучших опубликуют отдельно по регионам — Москва, Санкт-Петербург, центр России, Сибирь, юг страны, Татарстан, Урал и восток.

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