20 красноярских ресторанов попали в лонг-лист ресторанной премии WhereToEat

В лонг-лист вошли более 500 заведений со всей страны, 20 из них из Красноярска: рестораны 0,75 Please, Bistrot de luxe home, Fresco, Jil, La Famille, N’kei, Sadko, Tunguska, «Баран и бисер», «Свинья и Бисер», «Дзе», «Дзеими», «Истории», «Свои ребята», «Буян», «Хочу Пури», «Хозяин тайги», «Чешуя» и бары Нello wine и «Булгаков».