Директор канской школы получил штраф в 10 тысяч из-за массового отравления детей

Проверка показала, что в складах и холодильном оборудовании организатора питания нет необходимых приборов для измерения температуры. На продуктах нет маркировок и ярлыков, нарушены требования к хранению инвентаря для фасовки пищи. Продукты поступали без ветеринарных сопроводительных документов.