Директор канской школы получил штраф в 10 тысяч из-за массового отравления детей

Posted 10 марта, 10:27
Published 10 марта, 10:27
Modified 10 марта, 11:19
Updated 10 марта, 11:19
В ноябре 2024 года в больницу с признаками кишечной инфекции обратились больше 23 учеников и двух сотрудников школы №15. Им поставили предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция неясной этиологии».
Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В прокуратуре уточнили, что в итоге были госпитализированы 36 школьников и 5 сотрудников школы с симптомами кишечной инфекции. Ещё 15 детей лечились амбулаторно. Большинству из них поставлен диагноз — сальмонеллез.
Проверка показала, что в складах и холодильном оборудовании организатора питания нет необходимых приборов для измерения температуры. На продуктах нет маркировок и ярлыков, нарушены требования к хранению инвентаря для фасовки пищи. Продукты поступали без ветеринарных сопроводительных документов.
Сообщается, что руководство учреждения не контролировало организацию и качество питания учеников, соблюдение санитарно-гигиенических норм сотрудниками пищеблока.
По постановлениям прокуратуры директор школы оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение права на образование, а организатор питания на три тысячи за нарушение ветеринарно-санитарных правил.
В суд еще направили 21 иск к школе и организатору питания — о компенсации морального вреда.