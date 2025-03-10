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Posted 10 марта, 10:27

Published 10 марта, 10:27

Modified 10 марта, 11:19

Updated 10 марта, 11:19

Директор канской школы получил штраф в 10 тысяч из-за массового отравления детей

Директор канской школы получил штраф в 10 тысяч из-за массового отравления детей

10 марта 2025, 10:27
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Директор школы №15 Канска Красноярского края получил штраф в 10 тысяч рублей из-за отравления детей и сотрудников после обеда в столовой.

В ноябре 2024 года в больницу с признаками кишечной инфекции обратились больше 23 учеников и двух сотрудников школы №15. Им поставили предварительный диагноз — «острая кишечная инфекция неясной этиологии».

Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В прокуратуре уточнили, что в итоге были госпитализированы 36 школьников и 5 сотрудников школы с симптомами кишечной инфекции. Ещё 15 детей лечились амбулаторно. Большинству из них поставлен диагноз — сальмонеллез.

Проверка показала, что в складах и холодильном оборудовании организатора питания нет необходимых приборов для измерения температуры. На продуктах нет маркировок и ярлыков, нарушены требования к хранению инвентаря для фасовки пищи. Продукты поступали без ветеринарных сопроводительных документов.

Сообщается, что руководство учреждения не контролировало организацию и качество питания учеников, соблюдение санитарно-гигиенических норм сотрудниками пищеблока.

По постановлениям прокуратуры директор школы оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение права на образование, а организатор питания на три тысячи за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

В суд еще направили 21 иск к школе и организатору питания — о компенсации морального вреда.

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