Дюков заявил, что чиновники дают показания на Логинова после ареста его советника

Posted 10 марта, 04:56
Published 10 марта, 04:56
Modified 10 марта, 11:47
Updated 10 марта, 11:47
Дюков рассказал, что на прошедшей неделе проводил встречи с разными чиновниками из районных администраций Красноярска, департаментов и управлений мэрии, муниципальных предприятий. Они сообщили, что после ареста Арутюняна чиновники якобы стали добровольно давать показания на мэра и его советника.
«Начался процесс желания чиновников явиться в правоохранительные органы с документами и дачей показаний в отношении и советника и самого главы по различным вопросам, где, как люди говорят, их заставляли заниматься незаконной деятельностью под угрозой увольнения», — написал Депутат в своих соцсетях.
Дюков заявил, что порядка 10 человек «уже явились в одно из ведомств и инициативно начали следствию помогать». Еще депутат указал, что, по слухам, дело против Арутюняна переквалифицировали в создание организованного преступного сообщества.
В пресс-службе СК опровергли информацию о том, что дело против Арутюняна переквалифицировали. Также в ведомстве указали, что они не обладают информацией о том, что чиновники после ареста Арутюняна начали массово давать показания.
Арутюняна подозревают в организации схемы, связанной с превышением должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности (ч. 3 ст. 33, п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, он указал департаменту горхозяйства и «МУК Красноярская» незаконно расторгнуть договор с Асфальтобетонным заводом, который выиграл торги по продаже помещений на улице Технологической.
СК провел обыски у Арутюняна и показал оперативное видео с кадрами двухэтажного особняка, дорогих часов, автомобилей Mercedes и Porsche, а также нескольких ключей от других машин.
Дюков не первый раз высказывается против Логинова. В конце августа он просил губернатора Михаила Котюкова отправить Логинова в отставку. Тогда среди причин он называл «необдуманные действия» властей по КРТ, провалы в дорожном ремонте и так далее. В мэрии говорили, что обращение находится «за рамками цивилизационных оценок», а в администрации губернатора Дюкову отвечали, что оснований для отставки Логинова нет.
В начале декабря Дюков вновь попросил губернатора отправить Логинова в отставку. Все из-за уголовных дел против экс-чиновников. Однако ответа не было.
Также Дюков называл мэра Логинова «руководителем организованного сообщества». Такое заявление он сделал на фоне возбуждения уголовных дел о взятках среди бывших городских чиновников.