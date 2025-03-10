Дюков заявил, что чиновники дают показания на Логинова после ареста его советника

Дюков не первый раз высказывается против Логинова. В конце августа он просил губернатора Михаила Котюкова отправить Логинова в отставку. Тогда среди причин он называл «необдуманные действия» властей по КРТ, провалы в дорожном ремонте и так далее. В мэрии говорили, что обращение находится «за рамками цивилизационных оценок», а в администрации губернатора Дюкову отвечали, что оснований для отставки Логинова нет.