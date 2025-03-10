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Posted 10 марта, 04:56

Published 10 марта, 04:56

Modified 10 марта, 11:47

Updated 10 марта, 11:47

Дюков заявил, что чиновники дают показания на Логинова после ареста его советника

Дюков заявил, что чиновники дают показания на Логинова после ареста его советника

10 марта 2025, 04:56
Фото: Владислав Логинов.
Красноярские чиновники дают показания на главу Красноярска Владислава Логинова после ареста его советника Артура Арутюняна. Об этом заявил депутат горсовета Вячеслав Дюков.

Дюков рассказал, что на прошедшей неделе проводил встречи с разными чиновниками из районных администраций Красноярска, департаментов и управлений мэрии, муниципальных предприятий. Они сообщили, что после ареста Арутюняна чиновники якобы стали добровольно давать показания на мэра и его советника.

«Начался процесс желания чиновников явиться в правоохранительные органы с документами и дачей показаний в отношении и советника и самого главы по различным вопросам, где, как люди говорят, их заставляли заниматься незаконной деятельностью под угрозой увольнения», — написал Депутат в своих соцсетях.

Дюков заявил, что порядка 10 человек «уже явились в одно из ведомств и инициативно начали следствию помогать». Еще депутат указал, что, по слухам, дело против Арутюняна переквалифицировали в создание организованного преступного сообщества.

В пресс-службе СК опровергли информацию о том, что дело против Арутюняна переквалифицировали. Также в ведомстве указали, что они не обладают информацией о том, что чиновники после ареста Арутюняна начали массово давать показания.

Арутюняна подозревают в организации схемы, связанной с превышением должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности (ч. 3 ст. 33, п. п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, он указал департаменту горхозяйства и «МУК Красноярская» незаконно расторгнуть договор с Асфальтобетонным заводом, который выиграл торги по продаже помещений на улице Технологической.

СК провел обыски у Арутюняна и показал оперативное видео с кадрами двухэтажного особняка, дорогих часов, автомобилей Mercedes и Porsche, а также нескольких ключей от других машин.

Дюков не первый раз высказывается против Логинова. В конце августа он просил губернатора Михаила Котюкова отправить Логинова в отставку. Тогда среди причин он называл «необдуманные действия» властей по КРТ, провалы в дорожном ремонте и так далее. В мэрии говорили, что обращение находится «за рамками цивилизационных оценок», а в администрации губернатора Дюкову отвечали, что оснований для отставки Логинова нет.

В начале декабря Дюков вновь попросил губернатора отправить Логинова в отставку. Все из-за уголовных дел против экс-чиновников. Однако ответа не было.

Позднее Дюков запустил петицию с просьбой об отставке Логинова, однако она набрала менее тысячи подписей.

Также Дюков называл мэра Логинова «руководителем организованного сообщества». Такое заявление он сделал на фоне возбуждения уголовных дел о взятках среди бывших городских чиновников.

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#Владислав Савончик
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