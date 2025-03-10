Красноярцам запретили митинговать против закона об усыплении бездомных собак

Posted 10 марта, 08:29
Published 10 марта, 08:29
Modified 10 марта, 08:36
Updated 10 марта, 08:36
Митинг планировало провести общественное движение «ДогСпас» — в группе организации опубликовали документ с уведомлением о проведении публичного мероприятия. Документ отправили мэру города Владиславу Логинову 4 марта.
Судя по тексту документа, митинг собирались провести 15 марта с 13:00 до 14:00 в сквере имени Юдина — у входа на площадку для выгула собак. Организаторы предполагали, что на митинг придет около 200 человек.
Об отказе рассказали в пресс-службе мэрии. Там сослались на еще действующий указ губернатора от 27 марта 2020 года о коронавирусных ограничениях.
«Организаторам отказано в проведении митинга, поскольку на территории Красноярского края продолжает действовать указ губернатора, запрещающий проводить массовые мероприятия, в том числе митинги», — цитирует мэрию Ngs24.ru.
Основатель общественного движения «Догспас» Юрий Раилко заявил, что активисты продолжат «доказывать свою правоту»:
«Митинг запретили, сославшись на ковидные ограничения. Хотя непонятно, каким образом ковидные ограничения касаются мероприятий на свежем воздухе, при этом разрешены мероприятия внутри помещений, концерты и прочее. В принципе, понятно было, что запретят, другого ничего никто не ожидал. Дальше планируем доказывать свою правоту, обращаться в СМИ, писать обращение через соцсети привлекать к проблеме внимание», — заявил он.
Законопроект об обращении с безнадзорными животными, против которого выступают активисты, разработало министерство природных ресурсов и лесного комплекса. Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных животных будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.
В министерстве утверждают, что действующая система не дает необходимых результатов, а количество бродячих собак не уменьшается.
На сессии заксобрания 19 декабря 2024 года документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.