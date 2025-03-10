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Posted 10 марта, 08:29

Published 10 марта, 08:29

Modified 10 марта, 08:36

Updated 10 марта, 08:36

Красноярцам запретили митинговать против закона об усыплении бездомных собак

Красноярцам запретили митинговать против закона об усыплении бездомных собак

10 марта 2025, 08:29
Фото: 1MI.
Мэрия Красноярска запретила проводить митинг против закона об усыплении агрессивных бездомных собак.

Митинг планировало провести общественное движение «ДогСпас» — в группе организации опубликовали документ с уведомлением о проведении публичного мероприятия. Документ отправили мэру города Владиславу Логинову 4 марта.

Судя по тексту документа, митинг собирались провести 15 марта с 13:00 до 14:00 в сквере имени Юдина — у входа на площадку для выгула собак. Организаторы предполагали, что на митинг придет около 200 человек.

Об отказе рассказали в пресс-службе мэрии. Там сослались на еще действующий указ губернатора от 27 марта 2020 года о коронавирусных ограничениях.

«Организаторам отказано в проведении митинга, поскольку на территории Красноярского края продолжает действовать указ губернатора, запрещающий проводить массовые мероприятия, в том числе митинги», — цитирует мэрию Ngs24.ru.

Основатель общественного движения «Догспас» Юрий Раилко заявил, что активисты продолжат «доказывать свою правоту»:

«Митинг запретили, сославшись на ковидные ограничения. Хотя непонятно, каким образом ковидные ограничения касаются мероприятий на свежем воздухе, при этом разрешены мероприятия внутри помещений, концерты и прочее. В принципе, понятно было, что запретят, другого ничего никто не ожидал. Дальше планируем доказывать свою правоту, обращаться в СМИ, писать обращение через соцсети привлекать к проблеме внимание», — заявил он.

Законопроект об обращении с безнадзорными животными, против которого выступают активисты, разработало министерство природных ресурсов и лесного комплекса. Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных животных будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.

В министерстве утверждают, что действующая система не дает необходимых результатов, а количество бродячих собак не уменьшается.

На сессии заксобрания 19 декабря 2024 года документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.

29 января 2025 года при повторном обсуждении законопроекта в краевом парламенте прокуратура высказала замечания. Законопроект отложили.

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