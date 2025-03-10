Красноярцев в выходные зовут в походы по «Гремячей гриве» и «Столбам»

Posted 10 марта, 06:56
Published 10 марта, 06:56
Modified 10 марта, 07:02
Updated 10 марта, 07:02
Как сообщили в Туристском информационном центре (ТИЦ), в походах будут гиды-проводники Алексей Исиченко и Константин Ковалев.
Это будет прогулка от визит-центра «Гремячей гривы» через видовки до Серебряного лога. Продолжительность — около 4 часов, 8 км.
«Группа туристов отправится через Вторую сопку и Серебряниковскую видовку до Серебряного лога, где посетит икону в скале, заглянет в чум и юрту, а затем обратно», — сообщают в ТИЦ.
Это будет прогулка от Восточного входа на Столбы до скалы Китайская стенка.Продолжительность — около 4 часов, 6 км.
Регистрация закроется накануне мероприятия в 18:00, либо раньше, если количество участников превысит 30 человек.
Тем, кто решит отправится в поход, советуют обуваться и одеваться по погоде: нескользящая обувь, непромокаемая одежда. Рекомендуют взять треккинговые палки и ледоходы для безопасности на склонах.