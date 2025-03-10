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Posted 10 марта, 06:56

Published 10 марта, 06:56

Modified 10 марта, 07:02

Updated 10 марта, 07:02

Красноярцев в выходные зовут в походы по «Гремячей гриве» и «Столбам»

Красноярцев в выходные зовут в походы по «Гремячей гриве» и «Столбам»

10 марта 2025, 06:56
Фото: prmira.ru.
Красноярцев в ближайшие выходные, 15 и 16 марта, зовут в походы по «Гремячей гриве» и «Столбам».

Как сообщили в Туристском информационном центре (ТИЦ), в походах будут гиды-проводники Алексей Исиченко и Константин Ковалев.

Поход по «Гремячей гриве» — 15 марта в 10:00

Это будет прогулка от визит-центра «Гремячей гривы» через видовки до Серебряного лога. Продолжительность — около 4 часов, 8 км.

«Группа туристов отправится через Вторую сопку и Серебряниковскую видовку до Серебряного лога, где посетит икону в скале, заглянет в чум и юрту, а затем обратно», — сообщают в ТИЦ.

Регистрация тут.

Поход на «Столбы» — 16 марта в 10:00

Это будет прогулка от Восточного входа на Столбы до скалы Китайская стенка.Продолжительность — около 4 часов, 6 км.

Регистрация тут.

Регистрация закроется накануне мероприятия в 18:00, либо раньше, если количество участников превысит 30 человек.

Тем, кто решит отправится в поход, советуют обуваться и одеваться по погоде: нескользящая обувь, непромокаемая одежда. Рекомендуют взять треккинговые палки и ледоходы для безопасности на склонах.

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