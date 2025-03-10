Красноярцы могут прокачать свои IT-навыки на онлайн-конкурсе и получить призы

«Цифровой марафон» проходит на платформе «Школы 21» состоит из четырёх этапов. Образовательный этап продлится до 23 марта, на этом этапе участники могут бесплатно пройти курсы от «Нетологии» по семи цифровым навыкам. Одновременно проходит онлайн-тестирование цифровых навыков, которое также продлится по 23 марта. Перед тестированием участники смогут потренироваться на демотренажёре. С 24 марта по 13 апреля пройдёт цифровой диктант, во время которого будет установлен уровень знания выбранного языка программирования. По сумме баллов за первые три этапа будут определены трое победителей уровня «Новичок», а также финалисты среди «Исследователей» и «Экспертов», в число которых войдут по 30 лучших участников в каждой из этих двух категорий.