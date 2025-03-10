Красноярцы могут прокачать свои IT-навыки на онлайн-конкурсе и получить призы

Posted 10 марта, 10:15
Published 10 марта, 10:15
Modified 10 марта, 10:19
Updated 10 марта, 10:19
Согласно данным на 5 марта на конкурс записались уже почти 2700 сибиряков. Регистрация участников продлится до 23 марта.
Стать участником конкурса может любой житель России старше 18 лет. Наличие опыта и знаний в сфере IT не является обязательным условием. При регистрации необходимо будет выбрать одну из трёх категорий в зависимости от уровня цифровых знаний, чтобы соревноваться с равными. Определить свой уровень поможет тестирование на платформе.
Категория «Новичок» — для тех, у кого пока нет опыта, знаний и образования в IT, но есть желание развивать свои цифровые навыки. Три победителя уровня «Новичок» получат умные девайсы и мерч от Сбера и «Школы 21». Также победители и призёры в каждой категории станут обладателями сертификатов на обучение в «Нетологии».
Участникам с начальными знаниями в технологиях и базовыми цифровыми навыками — например, учащимся и выпускникам IT-курсов, студентам технических ссузов и вузов, а также всем, кто занимается самообразованием, — подойдёт категория «Исследователь». За первое место в ней можно получить 500 тысяч рублей.
Категория «Эксперт» предназначена для профессионалов, которые обладают большим опытом в IT, хотят открыть новые горизонты и побороться с сильнейшими за главный приз — 1 млн рублей за первое место. Общий призовой фонд конкурса превышает 3 млн рублей.
«Цифровой марафон» проходит на платформе «Школы 21» состоит из четырёх этапов. Образовательный этап продлится до 23 марта, на этом этапе участники могут бесплатно пройти курсы от «Нетологии» по семи цифровым навыкам. Одновременно проходит онлайн-тестирование цифровых навыков, которое также продлится по 23 марта. Перед тестированием участники смогут потренироваться на демотренажёре. С 24 марта по 13 апреля пройдёт цифровой диктант, во время которого будет установлен уровень знания выбранного языка программирования. По сумме баллов за первые три этапа будут определены трое победителей уровня «Новичок», а также финалисты среди «Исследователей» и «Экспертов», в число которых войдут по 30 лучших участников в каждой из этих двух категорий.
В финале конкурса лучшие «Исследователи» и «Эксперты» будут решать задачи с применением технологий искусственного интеллекта. Задание этого этапа будет состоять из двух частей: первую можно выполнять удалённо, а доступ ко второй части откроется в начале очного финала. Победители будут определены по итогам финала по сумме баллов за четыре этапа. Финал завершится торжественной церемонией награждения победителей.