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Posted 10 марта, 05:59

Published 10 марта, 05:59

Modified 10 марта, 06:50

Updated 10 марта, 06:50

Магазин Hoff не вернул красноярке деньги за доставку шкафа, который она не заказывала

Магазин Hoff не вернул красноярке деньги за доставку шкафа, который она не заказывала

10 марта 2025, 05:59
Фото: 2gis.ru.
Магазин Hoff отказался возвращать красноярке деньги за доставку шкафов — ей привезли не тот шкаф, что она заказала.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, Красноярска заказала в магазине Hoff большой цельный шкаф для детской комнаты. Женщина оплатила товар и его доставку, но ей в итоге ей привезли два узких шкафа вместо одного широкого. Она оформила отказ от покупки. Грузчики приехали и забрали мебель.

После красноярка потребовала вернуть ей деньги — за шкаф и за доставку. За 10 дней ей не ответили, и она сама пришла в магазин. Там ей вернули только деньги за саму мебель, а за доставку возвращать отказались.

Красноярка обратилась в Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что действия магазина незаконны.

«Если потребителю доставлен товар, не соответствующий ассортименту, согласованному при заключении договора, он вправе предъявить продавцу законные требования: об отказе от исполнения договора с последующим возвратом денежной суммы, оплаченной по договору и о возмещении убытков, причиненных доставкой такого товара».

При этом, уточняют специалисты, возврат товара весом более 5 кг, от которого отказались из-за несоответствия, осуществляется силами и за счёт продавца.

Магазину Hoff объявили предостережение о недопустимости нарушения. Так как продавец отказался возвращать деньги в добровольном порядке, красноярка вправе обратиться с иском в суд.

Сейчас рейтинга магазина Hoff в Красноярске на 2ГИС составляет всего 2,9. Люди жалуются на переносы доставок, некачественную мебель, которую привозит доставка и на долгую замену брака.

Фото: 2gis.ru
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