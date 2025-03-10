МСП-производители станков и роботов получат льготные кредиты под 5%

Posted 10 марта, 10:52
Published 10 марта, 10:52
Modified 10 марта, 10:52
Updated 10 марта, 10:52
Финансирование идет через МСП Банк — дочерней структуре Корпорации МСП.
Предоставляемые средства могут быть направлены как на реализацию инвестиционных проектов, так и на пополнение оборотных активов предприятий. Максимальный срок кредитования — пять лет. Для поддержки инвестиционных инициатив предусмотрена возможность использования «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП, покрывающих до половины суммы кредита. Об этом пишет iz.ru.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов подчеркнул, что развитие станкостроительной отрасли является очень важным условием для обеспечения технологической независимости страны. По его словам, в России работает более 400 заводов станкостроения, практически каждое из которых испытывает потребность в доступном финансировании, которое необходимо организовать через специализированные институты поддержки.
Иванов отметил, что идея по созданию отдельного механизма поддержки станкостроителей исходила непосредственно от предпринимательского сообщества. Минпромторг совместно с Корпорацией МСП в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации» разработали данную программу, учитывая приоритеты развития страны и специфику отрасли. Замминистра заверил, что промежуточные результаты программы будут проанализированы и в случае ее востребованности и эффективности для целей нацпроекта будет рассмотрена возможность масштабирования этого механизма поддержки.
В программе могут участвовать производители оборудования для металлообработки, промышленных инструментов, комплектующих, промышленных роботов, робототехнических устройств и иной продукции, относящейся к станкостроительной сфере. Подача заявок на льготное кредитование осуществляется через цифровую платформу МСП.РФ, после чего заявки проходят экспертную оценку советом, сформированным на базе Корпорации МСП. Финансирование будет осуществляться через МСП Банк.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич также подчеркнул, что станкостроение и робототехника являются ключевыми отраслями для формирования экономики предложения. Он отметил способность малых предприятий к быстрой адаптации к рыночным условиям, что делает новую программу поддержки приоритетной для Корпорации МСП.
Исаевич заверил, что каждый проект будет сопровождаться индивидуально для обеспечения максимальной эффективности поддержки малого и среднего бизнеса, направленной на производство продукции, необходимой для достижения технологического суверенитета страны.
Он уточнил, что новая программа предусматривает фиксированную ставку 5% в течение первого года, далее льготная ставка будет зависеть от ключевой: ½ от ключевой ставки +1% во второй год и +3% в третий. На данный момент это 11,5% и 13,5% соответственно. Для инвестиционных проектов Корпорация МСП предоставит «зонтичные» поручительства, которые позволят бизнесу привлечь средства для запуска и масштабирования производства, добавил Александр Исаевич.