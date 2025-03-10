МСП-производители станков и роботов получат льготные кредиты под 5%

Он уточнил, что новая программа предусматривает фиксированную ставку 5% в течение первого года, далее льготная ставка будет зависеть от ключевой: ½ от ключевой ставки +1% во второй год и +3% в третий. На данный момент это 11,5% и 13,5% соответственно. Для инвестиционных проектов Корпорация МСП предоставит «зонтичные» поручительства, которые позволят бизнесу привлечь средства для запуска и масштабирования производства, добавил Александр Исаевич.