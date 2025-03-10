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Posted 10 марта, 09:46

Published 10 марта, 09:46

Modified 10 марта, 09:48

Updated 10 марта, 09:48

НМУ не было, а загрязнения были: чем дышали красноярцы на прошлой неделе

НМУ не было, а загрязнения были: чем дышали красноярцы на прошлой неделе

10 марта 2025, 09:46
Фото: prmira.ru.
Датчики минэкологии края фиксировали превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) в нескольких районах Красноярска на прошлой неделе.

Режим неблагоприятных метеоусловий последний раз в Красноярске вводили с 19:00 27 февраля до 16:00 1 марта. Снова режим пока не вводили. Заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк публиковала данные о превышениях ПДК с 2 по 8 марта.

Самое высокое превышение фиксировали в Северном: там фиксировали среднесуточное превышение по бенз (а)пирену до 9,1 ПДК, по гидрохлориду — 1,43 ПДК и по взвешенным частицам до 1,15 ПДК.

В Покровке фиксировали среднесуточные превышения по формальдегиду до 5,78 ПДК, по азота диоксиду до 1,08 ПДК, по гидрохлориду до 1,70 ПДК, по взвешенным частицам до 1,02 ПДК.

Станция в Солнечном зафиксировала превышение среднесуточной ПДК в 1,3 раза по гидрохлориду, в 2,1 раза по бенз (а)пирену и до 1,06 раза по диоксиду серы в 1,6 раза. В Черемушках зафиксировали превышения среднесуточной ПДК в 1,2 раза по гидрохлориду, в 6 раз по бенз (а)пирену, в 4,38 раза по формальдегиду, в 1,3 раза диоксиду азота.

В Кировском фиксировали превышения по бензапирену до 5,5 ПДК (4 и 6 марта) и по взвешенным частицам до 1,4 ПДК (4 и 7 марта). В Свердловском фиксировали единичный случай превышения до 1,03 ПДК по диоксиду азота 4 марта.

На пункте в Ветлужанке превышений не зафиксировали.

В понедельник, 10 марта, качество воздуха в Красноярске стало лучше. С утра в городе еще фиксировали превышения, но к вечеру почти все датчики проекта nebo.live стали гореть синим.

Так датчики горели в 8:00
А такие показатели были в 16:00
Так датчики горели в 8:00. Фото: nebo.live

Так сейчас выглядит город на камерах: это перекрестки 9 Мая — Авиаторов, Взлетная — Аэровокзальная и улица Дачная в сторону Николаевского моста.

Фото: cam.krk.ru

Датчики минэкологии превышений сейчас не фиксируют.

Фото: krasecology.ru
  • Министр экологии края Владимир Часовитин ранее заявил, что Красноярск стал «чище», а загрязнения были «не критичны». Тут мы сравнили его слова с фото города и датчиков.
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