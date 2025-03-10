НМУ не было, а загрязнения были: чем дышали красноярцы на прошлой неделе

Станция в Солнечном зафиксировала превышение среднесуточной ПДК в 1,3 раза по гидрохлориду, в 2,1 раза по бенз (а)пирену и до 1,06 раза по диоксиду серы в 1,6 раза. В Черемушках зафиксировали превышения среднесуточной ПДК в 1,2 раза по гидрохлориду, в 6 раз по бенз (а)пирену, в 4,38 раза по формальдегиду, в 1,3 раза диоксиду азота.