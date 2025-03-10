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Posted 10 марта, 12:56

Published 10 марта, 12:56

Modified 10 марта, 12:58

Updated 10 марта, 12:58

«Очень сильно раскаиваюсь»: против зарезавшего свою собаку красноярца возбудили дело

«Очень сильно раскаиваюсь»: против зарезавшего свою собаку красноярца возбудили дело

10 марта 2025, 12:56
Фото: МВД Красноярского края.
Против зарезавшего свою собаку красноярца возбудили уголовное дело. Он сначала ударил пса ножом, а потом усыпил в ветклинике.

В начале февраля жители общежития на улице Железнодорожников заметили в раковине умывальника запекшуюся кровь. Они попытались зайти в комнату к 23-летнему соседу и увидели на полу кровь и раненую собаку.

Выяснилось, что хозяин ударил стаффа ножом. Предварительно, молодой человек это сделал из-за того, что он не мог пристроить собаку и не хотел ее перевозить в новую квартиру, так как животное могло там что-то испортить.

Ранение оказалось несмертельным, и собака выжила. Однако мужчина отвез питомца в ветеринарную клинику для усыпления.

Как сообщили в полиции, сотрудники изъяли труп собаки из клиники и направила на экспертизу — после этого против 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными (часть 1 статья 245 УК РФ).

В МВД публикуют видео, где красноярец дает показания. Он говорит, что в содеянном «очень сильно раскаивается».

Видео: МВД Красноярского края.
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