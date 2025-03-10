«Очень сильно раскаиваюсь»: против зарезавшего свою собаку красноярца возбудили дело

Posted 10 марта, 12:56
Published 10 марта, 12:56
Modified 10 марта, 12:58
Updated 10 марта, 12:58
В начале февраля жители общежития на улице Железнодорожников заметили в раковине умывальника запекшуюся кровь. Они попытались зайти в комнату к 23-летнему соседу и увидели на полу кровь и раненую собаку.
Выяснилось, что хозяин ударил стаффа ножом. Предварительно, молодой человек это сделал из-за того, что он не мог пристроить собаку и не хотел ее перевозить в новую квартиру, так как животное могло там что-то испортить.
Ранение оказалось несмертельным, и собака выжила. Однако мужчина отвез питомца в ветеринарную клинику для усыпления.
Как сообщили в полиции, сотрудники изъяли труп собаки из клиники и направила на экспертизу — после этого против 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными (часть 1 статья 245 УК РФ).
В МВД публикуют видео, где красноярец дает показания. Он говорит, что в содеянном «очень сильно раскаивается».