prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта, 03:37

Published 10 марта, 03:37

Modified 10 марта, 03:40

Updated 10 марта, 03:40

Против чиновника из минэкологии Красноярского края завели дело за взятку

Против чиновника из минэкологии Красноярского края завели дело за взятку

10 марта 2025, 03:37
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярском крае возбудили уголовное дело против начальника отдела рационального недропользования министерства экологии края. Его подозревают в получении взяток при проведении акционов.

По версии следствия, в марте 2021 года министерство проводило аукцион на получение права пользования участками недр в Уярском районе.

В июле 2021 года подозреваемый, совмещая должность начальника отдела рационального недропользования и председателя аукционной комиссии, через посредника получил от директора коммерческой компании взятку в 600 тысяч рублей.

За взятку подозреваемый в обход конкурса сообщил информацию о других участниках и способствовал отклонению их заявок. В итоге аукциона победу одержали две фирмы, в интересах которых действовал взяткодатель.

Взяткодатель и посредник освобождены от уголовной ответственности, так как сообщили о взятке и сотрудничали со следствием.

Чиновника отправили в СИЗО на 2 месяца.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика