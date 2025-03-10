Против чиновника из минэкологии Красноярского края завели дело за взятку

Posted 10 марта, 03:37
Published 10 марта, 03:37
Modified 10 марта, 03:40
Updated 10 марта, 03:40
По версии следствия, в марте 2021 года министерство проводило аукцион на получение права пользования участками недр в Уярском районе.
В июле 2021 года подозреваемый, совмещая должность начальника отдела рационального недропользования и председателя аукционной комиссии, через посредника получил от директора коммерческой компании взятку в 600 тысяч рублей.
За взятку подозреваемый в обход конкурса сообщил информацию о других участниках и способствовал отклонению их заявок. В итоге аукциона победу одержали две фирмы, в интересах которых действовал взяткодатель.
Взяткодатель и посредник освобождены от уголовной ответственности, так как сообщили о взятке и сотрудничали со следствием.
Чиновника отправили в СИЗО на 2 месяца.