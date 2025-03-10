В Красноярске метро будут прокладывать еще два тоннелепроходческих комплекса

Первый тоннелепроходческий щит «Екатерина» начал работать на стройке метро с 5 сентября 2024 года. Еще один щит — «Соломея» — со 2 октября. В общей сложности щиты пока прошли 1,73 км. Третий комплекс, «Валентина», пока не задействован — он будет прокладывать тоннель от станции «Вокзальная».