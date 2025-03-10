В Красноярске метро будут прокладывать еще два тоннелепроходческих комплекса

Posted 10 марта, 12:30
Published 10 марта, 12:30
Modified 10 марта, 12:33
Updated 10 марта, 12:33
Первый тоннелепроходческий щит «Екатерина» начал работать на стройке метро с 5 сентября 2024 года. Еще один щит — «Соломея» — со 2 октября. В общей сложности щиты пока прошли 1,73 км. Третий комплекс, «Валентина», пока не задействован — он будет прокладывать тоннель от станции «Вокзальная».
Как сообщили в телеграм-канале «Красноярское метро», тоннели от станции «Площадь Революции» до «Вокзальной» будут прокладывать комплексы «Анастасия» и «Ирина». Их назвали также в честь Героев Социалистического Труда.
Первый комплек назвали в честь Анастасии Стеблёвой — она была главным геологом партии Ангарской геологоразведочной экспедиции Красноярского геологического управления. Второй комплекс назвали в честь Ирины Гусенцевой — шахтера на Артемовском руднике.
Называть проходческие щиты женскими именами — традиция метростроителей.