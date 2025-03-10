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Posted 10 марта, 12:30

Published 10 марта, 12:30

Modified 10 марта, 12:33

Updated 10 марта, 12:33

В Красноярске метро будут прокладывать еще два тоннелепроходческих комплекса

В Красноярске метро будут прокладывать еще два тоннелепроходческих комплекса

10 марта 2025, 12:30
Фото: t.me/metrovkrsk.
Сюжет
Строительство метро
В Красноярске для строительства метро задействуют еще два тоннелепроходческих комплекса. Всего их будет пять.

Первый тоннелепроходческий щит «Екатерина» начал работать на стройке метро с 5 сентября 2024 года. Еще один щит — «Соломея» — со 2 октября. В общей сложности щиты пока прошли 1,73 км. Третий комплекс, «Валентина», пока не задействован — он будет прокладывать тоннель от станции «Вокзальная».

Как сообщили в телеграм-канале «Красноярское метро», тоннели от станции «Площадь Революции» до «Вокзальной» будут прокладывать комплексы «Анастасия» и «Ирина». Их назвали также в честь Героев Социалистического Труда.

Первый комплек назвали в честь Анастасии Стеблёвой — она была главным геологом партии Ангарской геологоразведочной экспедиции Красноярского геологического управления. Второй комплекс назвали в честь Ирины Гусенцевой — шахтера на Артемовском руднике.

Называть проходческие щиты женскими именами — традиция метростроителей.

  • Длина первой ветки красноярского метро составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
  • Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году.
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