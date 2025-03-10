В Красноярске 17-летний подросток взял у знакомого авто покататься и влетел в фонарь

Сотрудники выяснили, что автомобиль несовершеннолетний накануне взял у своего знакомого. Против подростка составили административные материалы за вождение без прав и отсутствие страхового полиса. В ГАИ уточнили нам, что общая сумма штрафов составляет более 30 тысяч рублей.