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Posted 10 марта, 08:54

Published 10 марта, 08:54

Modified 10 марта, 08:56

Updated 10 марта, 08:56

В Красноярске 17-летний подросток взял у знакомого авто покататься и влетел в фонарь

В Красноярске 17-летний подросток взял у знакомого авто покататься и влетел в фонарь

10 марта 2025, 08:54
Фото: ГАИ Красноярского края.
В Красноярске 17-летний подросток без прав устроил ДТП.

Как сообщили в ГАИ, всё произошло 9 марта в 10:00 на улице Шевченко. 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21053» не справился с управлением и врезался опору электроосвещения.

В результате травмы получили водитель-подросток и его ровесница, которая была пассажиром.

Фото: ГАИ Красноярского края

Сотрудники выяснили, что автомобиль несовершеннолетний накануне взял у своего знакомого. Против подростка составили административные материалы за вождение без прав и отсутствие страхового полиса. В ГАИ уточнили нам, что общая сумма штрафов составляет более 30 тысяч рублей.

Еще полицейские составили рапорт за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию. Проводится проверка.

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