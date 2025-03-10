В Красноярске 17-летний подросток взял у знакомого авто покататься и влетел в фонарь

Posted 10 марта, 08:54
Published 10 марта, 08:54
Modified 10 марта, 08:56
Updated 10 марта, 08:56
Как сообщили в ГАИ, всё произошло 9 марта в 10:00 на улице Шевченко. 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21053» не справился с управлением и врезался опору электроосвещения.
В результате травмы получили водитель-подросток и его ровесница, которая была пассажиром.
Сотрудники выяснили, что автомобиль несовершеннолетний накануне взял у своего знакомого. Против подростка составили административные материалы за вождение без прав и отсутствие страхового полиса. В ГАИ уточнили нам, что общая сумма штрафов составляет более 30 тысяч рублей.
Еще полицейские составили рапорт за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию. Проводится проверка.