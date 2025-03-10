В Красноярске проложили 1,7 километра тоннелей метро за полгода. Сколько нужно еще?

В компании уточнили, что ранее каждый щит мог пройти только 960 метров. Как указывают в «Моспроекте», госэкспертиза одобрила очередной проект (12-й из 23-х), согласно которому строители могут прокладывать тоннели до Крала Маркса и строить прилегающие к ним сооружения.