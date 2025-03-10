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Posted 10 марта, 08:36

Published 10 марта, 08:36

Modified 10 марта, 08:59

Updated 10 марта, 08:59

В Красноярске проложили 1,7 километра тоннелей метро за полгода. Сколько нужно еще?

В Красноярске проложили 1,7 километра тоннелей метро за полгода. Сколько нужно еще?

10 марта 2025, 08:36
Фото: Красноярское метро.
От будущей станции красноярского метро «Улица Шахтеров» проложили около 1,73 тоннелей метро. Об этом сообщил генподрядчик строительства «Моспроект-3».

Первый тоннелепроходческий щит «Екатерина» начал работать с 5 сентября 2024 года. Еще один щит — «Соломея» — со 2 октября.

Как сообщил гендиректор компании Константин Матвеев, в общей сложности щиты прошли 1,73 км, сейчас они находятся около «ограждающих конструкций для котлована притоннельного сооружения на ПК153».

Фото: Красноярское метро

В компании уточнили, что ранее каждый щит мог пройти только 960 метров. Как указывают в «Моспроекте», госэкспертиза одобрила очередной проект (12-й из 23-х), согласно которому строители могут прокладывать тоннели до Крала Маркса и строить прилегающие к ним сооружения.

«Ранее были согласованы работы по проходке до ПК153 со строительством котлована притоннельного сооружения, сейчас этап откорректирован для ведения проходки полностью до остановочного пункта „Карла Маркса“ со строительством котлована демонтажной камеры, плюс по трассе будет построено еще одно важное притоннельное сооружение у реки Кача», — уточнил «Проспекту Мира» пресс-секретарь «Моспроекта-3» Роман Зелиб.

Отметим, что в общей сложности каждому щиту предстоит пройти 3,4 километра до Карла Маркса. Пока в среднем каждый прошел по 865 метров.

Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.

Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году.

#Владислав Савончик
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