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Posted 10 марта, 09:16

Published 10 марта, 09:16

Modified 10 марта, 09:18

Updated 10 марта, 09:18

В Красноярске стало на 59% больше квартир, сдающихся в аренду из-за отказов в ипотеке

В Красноярске стало на 59% больше квартир, сдающихся в аренду из-за отказов в ипотеке

10 марта 2025, 09:16
Фото: prmira.ru.
В Красноярске за год стало на 59% больше квартир, которые сдают в аренду.

Такими данными с «ПМ» поделились аналитики «Авито Недвижимости». В феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года на платформе стало на 59% больше однокомнатных и двухкомнатных квартир, которые хотят сдать в аренду в Красноярске. Трехкомнатных квартир стало больше на 56%, а студий — на 74%.

Аналитики связывают это с тем, что за последние два года в продажу ввели рекордное количество квартир в новостройках:

«Часть из этих квартир приобреталась в качестве инвестиций, и сегодня такие лоты выходят на рынок долгосрочной аренды. Экспозицию продолжают пополнять квартиры, чьи владельцы планировали продать жилье, но отложили решение до снижения ставок по ипотеке.
Мы отмечаем обратную корреляцию между объемом выданной ипотеки на вторичное жилье и ростом предложения на рынке долгосрочной аренды: чем меньше кредитов выдается, тем больше выбор для арендаторов», — объяснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

При этом спрос на рынке долгосрочной аренды в Красноярске вырос на 18%. За три месяца — к ноябрю 2024 года — снизилась на 9%.

В Красноярске средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 30 тысяч рублей в месяц.

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