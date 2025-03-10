В Красноярске стало на 59% больше квартир, сдающихся в аренду из-за отказов в ипотеке

Такими данными с «ПМ» поделились аналитики «Авито Недвижимости». В феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года на платформе стало на 59% больше однокомнатных и двухкомнатных квартир, которые хотят сдать в аренду в Красноярске. Трехкомнатных квартир стало больше на 56%, а студий — на 74%.