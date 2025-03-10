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Posted 10 марта, 07:11

Published 10 марта, 07:11

Modified 10 марта, 07:13

Updated 10 марта, 07:13

В мэрии Красноярска назвали даты последних звонков и выпускных

В мэрии Красноярска назвали даты последних звонков и выпускных

10 марта 2025, 07:11
Фото: Главное управление образования | Красноярск.
Последние звонки в Красноярске пройдут 24 мая, а выпускные вечера — 28 июня. Об этом сообщили в управлении образования города, уточняя, что такие рекомендации дали в Министерстве просвещения РФ.

В управлении отметили, что в Красноярске в этом году выпускается больше 5 тысяч одиннадцатиклассников и больше 12 тысяч девятиклассников.

  • В 2024 году праздничные линейки проходили 24–25 мая, а выпускные вечера — 28–29 июня.
#Владислав Савончик
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