В Минусинске бездомная собака прокусила ладонь 12-летнему мальчику

Posted 10 марта, 06:25
Published 10 марта, 06:25
Modified 10 марта, 06:31
Updated 10 марта, 06:31
Как сообщили в СК, 7 марта 2025 года двое подростков пришли к павильону на улице Центральная в Минусинске, чтобы купить шаурму. Пока они ждали заказ, один из подростков пошел в супермаркет за напитками — по пути на него напала бродячая собака и укусила за ладонь правой руки.
Как уточнили «ПМ» в СК, пострадавшему мальчику 12 лет. Ему на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего подростка доставили в больницу.
СК возбудил уголовное дело за халатность (часть 1 статья 293 УК РФ). Специалисты оценят степень тяжести вреда, причиненного ребенку, и дадут оценку деятельности ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.