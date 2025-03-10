В Минусинске бездомная собака прокусила ладонь 12-летнему мальчику

Как сообщили в СК, 7 марта 2025 года двое подростков пришли к павильону на улице Центральная в Минусинске, чтобы купить шаурму. Пока они ждали заказ, один из подростков пошел в супермаркет за напитками — по пути на него напала бродячая собака и укусила за ладонь правой руки.