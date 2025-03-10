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Posted 10 марта, 06:25

Published 10 марта, 06:25

Modified 10 марта, 06:31

Updated 10 марта, 06:31

В Минусинске бездомная собака прокусила ладонь 12-летнему мальчику

В Минусинске бездомная собака прокусила ладонь 12-летнему мальчику

10 марта 2025, 06:25
Фото: СК Красноярского края.
В Минусинске возбудили уголовное дело после нападения бродячей собаки на 12-летнего подростка.

Как сообщили в СК, 7 марта 2025 года двое подростков пришли к павильону на улице Центральная в Минусинске, чтобы купить шаурму. Пока они ждали заказ, один из подростков пошел в супермаркет за напитками — по пути на него напала бродячая собака и укусила за ладонь правой руки.

Как уточнили «ПМ» в СК, пострадавшему мальчику 12 лет. Ему на месте оказали первую медицинскую помощь, после чего подростка доставили в больницу.

СК возбудил уголовное дело за халатность (часть 1 статья 293 УК РФ). Специалисты оценят степень тяжести вреда, причиненного ребенку, и дадут оценку деятельности ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

  • Ранее в Красноярске после нападения собаки на другого 12-летнего мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. 5 января около 19:00 мальчик встретил собаку рядом с катком и хоккейной коробкой и хотел покормить. Ребенок принес сосиски: одна из сосисок упала — мальчик пытался поднять ее с земли, а собака укусила его в этот момент.
  • В ноябре 2024 года в Уярском районе Красноярского края собака напала на 8-летнего мальчика — она покусала его и сломала нос.
  • До этого в Ачинске на 12-летнего школьника напала домашняя собака. Она покусала ему лицо.
  • В мае 2024 года в Игарке Красноярского края стая собак набросилась на 11-летнюю девочку и искусала ее за голень и предплечья. В СК рассматривали версию, что собаки, накинувшиеся на ребенка, могли быть домашними.
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