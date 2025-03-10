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Posted 10 марта, 05:19

Published 10 марта, 05:19

Modified 10 марта, 05:21

Updated 10 марта, 05:21

Завод «Про-Ток» поставит оборудование для нового золотодобывающего проекта

Завод «Про-Ток» поставит оборудование для нового золотодобывающего проекта

10 марта 2025, 05:19
Фото: АО «Полиметалл».
Красноярский завод трансформаторных подстанций и высоковольтного оборудования «Про-Ток», входящий в Реестр поставщиков и подрядчиков КИП «Енисейская Сибирь», обеспечит поставки энергетического оборудования для золотодобывающего проекта на севере Красноярского края.

Речь идет о строительстве обогатительной фабрики на Ведугинском месторождении в Северо-Енисейском районе, разработкой которого занимается горнорудная компания «Амикан» (входит в структуру АО «Полиметалл»). Запуск фабрики запланирован на 2026 год.

«Любая стройка начинается с энергии, и для нас большая честь быть среди первых участников проекта, который имеет стратегическое значение для Красноярского края. Этот проект станет важной вехой для нашего предприятия, как и все инициативы КИП „Енисейская Сибирь“. Он позволяет технологическому бизнесу, к которому мы относимся, развивать региональные компетенции и двигаться в инновационном направлении», — отметила директор завода «Про-Ток» Анна Жираткова.
Фото: «Про-Ток»

Завод «Про-Ток» поставит на Ведугинское месторождение комплектные трансформаторные подстанции в блочно-модульном исполнении. Оборудование будет подключено к производственным мощностям и интегрировано с автоматизированной системой контроля и учета энергоресурсов, используемой в «Амикане».

Заказчик предъявляет высокие требования к оборудованию. В частности, оно должно быть устойчивым к экстремальным температурам (до минус 55°C), надежным в условиях перегрузок и иметь элементы для перемещения по рабочим площадкам месторождения.

«Сегодня в Реестре поставщиков и подрядчиков Енисейской Сибири входят более 600 предприятий. Высокий уровень их квалификации наглядно демонстрирует сотрудничество компаний „Про-Ток“ и „Амикан“. Такая кооперация позволяет малым и средним предприятиям вносить вклад в реализацию ключевых для экономики региона проектов», — подчеркнула генеральный директор корпорации развития Енисейской Сибири Ольга Коростелева.

Завод «Про-Ток» также является резидентом Фонда «Сколково» в кластере энергоэффективных технологий и участником национального проекта «Производительность труда».

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