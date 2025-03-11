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Posted 11 марта, 05:56

Published 11 марта, 05:56

Modified 11 марта, 05:58

Updated 11 марта, 05:58

Адвокат отца погибших детей из Красной Сопки рассказал о следствии

Адвокат отца погибших детей из Красной Сопки рассказал о следствии

11 марта 2025, 05:56
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Отравление семьи
Расследование дела об отравлении четверых детей в поселке Красная Сопка Красноярского края продолжается.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела против 34-летнего отца из-за гибели четверых детей от отравления дихлофосом. Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статья 109 УК РФ).

По версии следствия, глава семейства использовал дихлофос в доме, но после этого комнаты не проветрили и не провели там влажную уборку. В итоге компоненты средства через еду, посуду, одежду и мебель попали в организм детей, которые получили острое отравление деструктивным ядом.

Семья продолжила жить в том же доме, где погибли дети. Ночью 2 февраля 2025 года умер пятый ребенок — 3-месячный младенец. Предварительно, он мог задохнуться рвотными массами. Сейчас следователи выясняют, что случилось.

В прокуратуре отметили, что насильственных следов на месте не обнаружили. Сообщалось, что ребенок находился на грудном вскармливании, никаких заболеваний у него диагностировано не было. По словам матери, ее привычный рацион не менялся.

С адвокатом отца погибших детей Александром Гуртовенко поговорило издание krsk.aif.ru. От подробных комментариев он пока отказался.

«Комментировать буду уже после того, как ознакомимся с делом. Уже месяц нас с ним не знакомят», — сказал Гуртовенко.

При это адвокат заявил, что защита «примет во внимание» информацию химика Сергея Сохранного — он утверждает, что дихлофос не мог убить детей. Кроме того, адвокат намерен запрашивать дополнительные экспертизы.

«Нами будут заявляться ходатайства о проведении дополнительных экспертиз и следственных действий», — объяснил Гуртовенко.

В СК подтвердили, что расследование дела о гибели четырех детей от отравления находится на последней стадии. Отца погибших и его адвоката пока с делом действительно еще не знакомили.

Кроме того, пока неизвестна и окончательная причина гибели пятого ребенка в семье. В СК рассказали, что результаты экспертизы еще не получены.

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