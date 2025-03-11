Ефимов рассказал о планах реорганизации бывшей промзоны в Царицыне по программе КРТ

Владимир Ефимов также сообщил, что для работ на части бывшей промышленной зоны Котляково в Южном административном округе городом назначен оператор, которому предстоит возвести современный жилой квартал для целей реновации в течение семи лет. В новом квартале предусмотрено строительство социально-общественных объектов. Общая площадь застройки составит 210,5 тысячи квадратных метров — это будут объекты различного назначения. Первые этажи зданий отведут под магазины, кафе, мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Ожидается, что реализация проекта ускорит программу реновации и создаст около 1,2 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 65,2 миллиарда рублей.