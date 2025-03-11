Ефимов рассказал о планах реорганизации бывшей промзоны в Царицыне по программе КРТ

Posted 11 марта, 17:33
Published 11 марта, 17:33
Modified 11 марта, 17:38
Updated 11 марта, 17:38
Речь идет об участке, находящемся на пересечении Деловой улицы и Кавказского бульвара, план планировки уже одобрен.
Как пишет mos.ru, реновация затронет территорию площадью 10,31 гектара, из которых 8,07 гектара будут реорганизованы в рамках программы КРТ.
Владимир Ефимов также сообщил, что для работ на части бывшей промышленной зоны Котляково в Южном административном округе городом назначен оператор, которому предстоит возвести современный жилой квартал для целей реновации в течение семи лет. В новом квартале предусмотрено строительство социально-общественных объектов. Общая площадь застройки составит 210,5 тысячи квадратных метров — это будут объекты различного назначения. Первые этажи зданий отведут под магазины, кафе, мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Ожидается, что реализация проекта ускорит программу реновации и создаст около 1,2 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 65,2 миллиарда рублей.
Участок находится на пересечении Деловой улицы и Кавказского бульвара. Недалеко расположена станция Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги.
По словам Максима Гамана, министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества, общая площадь жилой застройки по программе реновации составит 165,3 тыс. кв. метров. В плане также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью 17,9 тыс. кв. метров, который улучшит районную инфраструктуру. Проект включает создание двух улиц местного значения и реконструкцию двух улиц районного значения, общая протяженность которых составляет 1,29 километров. Дополнительно предусмотрено облагораживание территории площадью около 0,5 га с озеленением.
Общая площадь новых жилых помещений составит свыше 107 тыс. кв. метров. Жилье с современной отделкой предназначено для удобства 3,9 тыс. москвичей. Дома оборудуют автоматизированными системами контроля и учета потребления ресурсов, позволяющими жителям значительно экономить на коммунальных платежах. Сейчас в Москве реализуется 302 проекта комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью около 4,2 тыс. га. Проведение этих работ осуществляется по поручению Сергея Собянина.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в рамках программы комплексного развития территорий осуществляется строительство и обновление дорожной сети. Возведение социальной инфраструктуры в Москве соответствует целям и приоритетам национального проекта «Инфраструктура для жизни».