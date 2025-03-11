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Posted 11 марта, 01:27

Published 11 марта, 01:27

Modified 11 марта, 01:34

Updated 11 марта, 01:34

Экс-директору норильского аэропорта назначили 7,5 лет колонии за дачу взятки

Экс-директору норильского аэропорта назначили 7,5 лет колонии за дачу взятки

11 марта 2025, 01:27
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Бывшего генерального директора норильского аэропорта Андрея Никифорова осудили за дачу взятки в крупном размере. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным норильского горсуда, с 2020 по 2021 года Никифоров передал ответственному за реконструкцию аэродрома взятку 250 тысяч рублей. Взамен ответственный должен был поддержать интересы аэропорта при приемке строительных работ.

Суд назначил ему 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф 5 миллионов рублей.

Взяткополучателю вынесли приговор еще в ноябре 2023 года. Ему назначили 4 года условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом 2 миллиона рублей.

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#Владислав Савончик#Норильск#Суд#Аэропорт#Коррупция#Взятка
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