Экс-директору норильского аэропорта назначили 7,5 лет колонии за дачу взятки

Posted 11 марта, 01:27
Published 11 марта, 01:27
Modified 11 марта, 01:34
Updated 11 марта, 01:34
По данным норильского горсуда, с 2020 по 2021 года Никифоров передал ответственному за реконструкцию аэродрома взятку 250 тысяч рублей. Взамен ответственный должен был поддержать интересы аэропорта при приемке строительных работ.
Суд назначил ему 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и штраф 5 миллионов рублей.
Взяткополучателю вынесли приговор еще в ноябре 2023 года. Ему назначили 4 года условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом 2 миллиона рублей.