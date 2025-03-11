Еще троих членов банды Малиновского осудят за разгром офиса строительной фирмы

Posted 11 марта, 04:07
Published 11 марта, 04:07
Modified 11 марта, 04:20
Updated 11 марта, 04:20
Как сообщили в прокуратуре, в октябре 2019 года 36-летний участник банды узнал, что сотрудники фирмы ООО «Легион» обманули его знакомого и завладели деньгами от продажи жилья.
Он не пошел в полицию, а рассказал о ситуации своим приятелям, состоящим в банде, и предложил устроить самосуд.
10 мужчин в масках и капюшонах направились к офису фирмы на улице Вокзальной, выбили дверь и ворвались в здание. Они сломали технику и мебель, а все действия сопровождали угрозами.
«Их действия были слаженными, организованными. Один из нападавших подошел ко мне, направил нож к моей голове и громко сказал: „Передай, что вы от нас никуда не спрячетесь!“. Эти слова я восприняла как реальную угрозу», — рассказала одна из сотрудниц.
Прокуратура утвердила трем мужчинам обвинение в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и уничтожении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).
Уголовное дело в отношении остальных фигурантов выделено в отдельное производство.
В прокуратуре уточнили, что предполагаемое число участников ОПГ превышает 50 человек. Их роли и обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются.