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Posted 11 марта, 04:07

Published 11 марта, 04:07

Modified 11 марта, 04:20

Updated 11 марта, 04:20

Еще троих членов банды Малиновского осудят за разгром офиса строительной фирмы

Еще троих членов банды Малиновского осудят за разгром офиса строительной фирмы

11 марта 2025, 04:07
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярске осудят еще троих членов банды Ярослава Малиновского. Они устроили «самосуд» и разгромили офис строительной фирмы.

Как сообщили в прокуратуре, в октябре 2019 года 36-летний участник банды узнал, что сотрудники фирмы ООО «Легион» обманули его знакомого и завладели деньгами от продажи жилья.

Он не пошел в полицию, а рассказал о ситуации своим приятелям, состоящим в банде, и предложил устроить самосуд.

10 мужчин в масках и капюшонах направились к офису фирмы на улице Вокзальной, выбили дверь и ворвались в здание. Они сломали технику и мебель, а все действия сопровождали угрозами.

«Их действия были слаженными, организованными. Один из нападавших подошел ко мне, направил нож к моей голове и громко сказал: „Передай, что вы от нас никуда не спрячетесь!“. Эти слова я восприняла как реальную угрозу», — рассказала одна из сотрудниц.
Видео: Прокуратура Красноярского края.

Прокуратура утвердила трем мужчинам обвинение в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и уничтожении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Уголовное дело в отношении остальных фигурантов выделено в отдельное производство.

В прокуратуре уточнили, что предполагаемое число участников ОПГ превышает 50 человек. Их роли и обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются.

Ранее в Красноярске осудили пятерых членов ОПГ Малиновского по делу нападение у фитнес-центра. Еще пятерых членов банды осудят за разбойное нападение на предпринимателя около кофейни.

  • Сам Малиновский объявлен в международный розыск. По версии следствия, с 2018 года он создал под своим руководством преступное сообщество, чтобы зарабатывать с помощью «совершения тяжких и особо тяжких преступлений, повышать свой авторитет».
  • На Малиновского уже заведено больше пяти уголовных дел: за руководство ОПГ (210 УК РФ), три за вымогательство (163 УК РФ) и повреждение объектов культурного наследия (243 УК РФ).
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