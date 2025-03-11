Фильм красноярского режиссера представили на международном кинофестивале «Дух огня»

«Мой фильм — это концерт, серия перфомансов в различных локациях. Я пытался коммуницировать с пространствами, в которых играл, давая им голос. Это были импровизации на двоих — я и локация. Через это и пробивалась сибирская идентичность», — рассказал Александр Пустынский.