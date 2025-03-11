Фильм красноярского режиссера представили на международном кинофестивале «Дух огня»

Posted 11 марта, 09:00
Published 11 марта, 09:00
Modified 11 марта, 09:00
Updated 11 марта, 09:00
«Сибирская идентичность» — это серия короткометражного кино, подготовленная для XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» онлайн-изданием «Мастера Сибири» и программой социальных инвестиций «Родные города». В этом году в список вошли шесть фильмов от режиссеров из Томска, Омска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Якутии и Красноярска.
«Вместе с „Родными городами“ мы хотели показать, что сибирская идентичность в области кинематографа — это разнообразие творческих форматов и жанров с разным авторским взглядом на тему. Да, картины выполнены на разном профессиональном уровне, но все это — интересное и яркое молодое сибирское кино», — поделился мнением главный редактор «Мастеров Сибири» Сергей Мезенов.
Александр Пустынский, который больше известен как музыкант, снял свою картину в экспериментальном жанре. Режиссер записал импровизационные музыкальные зарисовки в разных частях Красноярска и его окрестностей. Электронная музыка, импровизация и идеи создания музыкальных инструментов и звучащих объектов из бытовых предметов придают короткометражке особую аутентичность.
«Мой фильм — это концерт, серия перфомансов в различных локациях. Я пытался коммуницировать с пространствами, в которых играл, давая им голос. Это были импровизации на двоих — я и локация. Через это и пробивалась сибирская идентичность», — рассказал Александр Пустынский.
Напомним, «Дух огня» — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. Фестиваль ежегодно проходит в Ханты-Мансийске при поддержке «Газпром нефти» по программе социальных инвестиций «Родные города». Интересно, что в 2025 году гостями фестиваля стали Милош Бикович, Мария Миронова, Евгений Гришковец и другие звезды.
Президентом «Духа огня» с 2023 года является всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица:
«Сибирь и Сербия — у нас больше общего, чем кажется. Один из наших историков говорил, что сербы пришли на Балканы из Сибири. Так что добро пожаловать домой!»