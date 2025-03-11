Где найти ледяной водопад в Красноярске: маршрут

Сначала нужно добраться до Свято-Успенского монастыря в Удачном — можно доехать на машине, такси или на автобусе № 12. Потом нужно спуститься к Енисею и уйти налево вдоль реки. Путь займет 20-30 минут, без резких подъемов или спусков.