Где найти ледяной водопад в Красноярске: маршрут

Posted 11 марта, 06:57
Published 11 марта, 06:57
Modified 11 марта, 07:02
Updated 11 марта, 07:02
Маршрутом поделилось издание «Город Прима». Ледяной водопад есть в Удачном, и добраться до него «несложно».
Сначала нужно добраться до Свято-Успенского монастыря в Удачном — можно доехать на машине, такси или на автобусе № 12. Потом нужно спуститься к Енисею и уйти налево вдоль реки. Путь займет 20-30 минут, без резких подъемов или спусков.
Этим льдом пользуются скалолазы уже несколько десятков лет, пишет издание. По расщелине течёт ручей, образовывая лёд. Высота водопада несколько десятков метров. Покорить глыбу могут только спортсмены со специальным снаряжением.
Не пытайтесь самостоятельно взобраться на лёд и скалу, не разрешайте делать это своим детям. Лёд, особенно весной, очень скользкий — на нём можно легко упасть и получить травму.