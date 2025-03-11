Количество перевозчиков на «Авито Услугах» выросло на 18%

Как сообщается, сервис представил новый технологичный функционал для поиска перевозчиков, который предусматривает выбор маршрута перевозки и типа груза, а также конкретизацию задачи. Функция актуальна как для бизнеса, так и для частных лиц. По итогам ее тестирования «Авито Услуги» фиксируется рост спроса на перевозки по городу на 26%, а на междугородние — на 65%.