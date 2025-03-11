Количество перевозчиков на «Авито Услугах» выросло на 18%

Posted 11 марта, 12:46
Published 11 марта, 12:46
Modified 12 марта, 05:13
Updated 12 марта, 05:13
Наибольший прирост отмечается в категории «по городу»: количество исполнителей увеличилось на 36%. А по числу размещенных объявлений больше всего выросла категория «международные перевозки» — рост в 10 раз. На данный момент на платформе размещено более 100 000 исполнителей в сфере грузоперевозок.
Как сообщается, сервис представил новый технологичный функционал для поиска перевозчиков, который предусматривает выбор маршрута перевозки и типа груза, а также конкретизацию задачи. Функция актуальна как для бизнеса, так и для частных лиц. По итогам ее тестирования «Авито Услуги» фиксируется рост спроса на перевозки по городу на 26%, а на междугородние — на 65%.
«Мы стремимся сделать процесс поиска исполнителей максимально удобным и быстрым. В скором времени мы запустим поиск с подбором подходящего автомобиля и расчёту стоимости перевозки», — отметила Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах».