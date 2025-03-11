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Posted 11 марта, 08:10

Published 11 марта, 08:10

Modified 11 марта, 08:12

Updated 11 марта, 08:12

Аналитики рассказали о вакансиях в Красноярске с зарплатой до 200 тысяч рублей

Кому в Красноярске готовы платить зарплату до 200 тысяч? Топ вакансий

11 марта 2025, 08:10
Фото: 1MI.

Аналитики рассказали о вакансиях в Красноярске с зарплатой до 200 тысяч рублей

Аналитики составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Красноярске в марте. Рассказываем, кому обещают платить 100-200 тысяч рублей в месяц.

По версии сервиса SuperJob, в марте лучшей стала вакансия врача стоматолога-терапевта в клинике «Дентал Формула». Там предлагают зарплату от 200 тысяч рублей. Нужно иметь высшее медобразование, опыт не менее пяти лет, проводить приемы и лечение, заполнять документацию, делать фотопротколы.

Также сейчас открыта вакансия водителя категории Е. Платить будут от 140 до 170 тысяч рублей. Предстоит доставлять грузы и работать с документами. Нужно иметь права, знать как оформлять путевые листы и быть отвественным.

Далее в топе — вакансия машиниста КПУ с зарплатой от 140 тысяч рублей. Нужно будет управлять краном манипулятором и выполнять погрузочные и разгрузочные работы. Работодатель ищет человека с стажем не менее года.

Можно откликнуться на вакансию ведущего инженера ПТО — обещают зарплату от 130 тысяч рублей. Для работы нужно высшее образование в области строительства, умение читать чертежи и знание программ Microsoft Office, AutoCAD, Гранд Смета.

Замыкает топ с высокой зарплатой вакансия врача-терапевта. Медцентр «Диагностика» предлагает оплату от 100 тысяч рублей и ищет человека с опытом, высшим медобразованием и действующим сертификатом терапевта. Нужно будет проводить осмотры, ставить диагноз, назначать лекарства и вести документацию.

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