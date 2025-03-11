Кому в Красноярске готовы платить зарплату до 200 тысяч? Топ вакансий

Posted 11 марта, 08:10
Published 11 марта, 08:10
Modified 11 марта, 08:12
Updated 11 марта, 08:12
По версии сервиса SuperJob, в марте лучшей стала вакансия врача стоматолога-терапевта в клинике «Дентал Формула». Там предлагают зарплату от 200 тысяч рублей. Нужно иметь высшее медобразование, опыт не менее пяти лет, проводить приемы и лечение, заполнять документацию, делать фотопротколы.
Также сейчас открыта вакансия водителя категории Е. Платить будут от 140 до 170 тысяч рублей. Предстоит доставлять грузы и работать с документами. Нужно иметь права, знать как оформлять путевые листы и быть отвественным.
Далее в топе — вакансия машиниста КПУ с зарплатой от 140 тысяч рублей. Нужно будет управлять краном манипулятором и выполнять погрузочные и разгрузочные работы. Работодатель ищет человека с стажем не менее года.
Можно откликнуться на вакансию ведущего инженера ПТО — обещают зарплату от 130 тысяч рублей. Для работы нужно высшее образование в области строительства, умение читать чертежи и знание программ Microsoft Office, AutoCAD, Гранд Смета.
Замыкает топ с высокой зарплатой вакансия врача-терапевта. Медцентр «Диагностика» предлагает оплату от 100 тысяч рублей и ищет человека с опытом, высшим медобразованием и действующим сертификатом терапевта. Нужно будет проводить осмотры, ставить диагноз, назначать лекарства и вести документацию.