Краевой суд смягчил наказание виновным в гибели 20 человек из-за прорыва дамбы

Posted 11 марта, 06:58
Published 11 марта, 06:58
Modified 11 марта, 07:00
Updated 11 марта, 07:00
В пресс-службе суда сообщили, что Ковалькову сократили срок на два месяца, а Еганову — на один. Теперь Ковалькову назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 10 месяцев — ему осталось ещё 3 месяца в колонии-поселения. Еганов свое наказание отбыл. Арест с имущества осуждённых снят.
В феврале 2024 года суд назначил Ковалькову 4 года колонии-поселения, Еганову — 3,5 года. Их осудили за нарушение правил безопасности. Судебное разбирательство длилось больше 3 лет. За период следствия и рассмотрения дела в суде виновные провели в СИЗО 1,5 года.
Ночью 19 октября 2019 года на технологическом водоеме реки Сейба прорвало каскад из шесть дамб, которые незаконно возвела золотодобывающая компания «Сисим». Волной воды и грязи смыло два временных общежития, в которых находились 72 рабочих-золотодобытчика.
Всего погибли 20 человек, а ущерб природе составил 363,5 млн рублей.