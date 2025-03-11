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Posted 11 марта, 06:58

Published 11 марта, 06:58

Modified 11 марта, 07:00

Updated 11 марта, 07:00

Краевой суд смягчил наказание виновным в гибели 20 человек из-за прорыва дамбы

Краевой суд смягчил наказание виновным в гибели 20 человек из-за прорыва дамбы

11 марта 2025, 06:58
Фото: Прокуратура Красноярского края.
Красноярский краевой суд смягчил наказание гендиректору компании «Сисим» Максиму Ковалькову и начальнику участка Андрею Еганову по делу о гибели 20 человек в 2019 году.

В пресс-службе суда сообщили, что Ковалькову сократили срок на два месяца, а Еганову — на один. Теперь Ковалькову назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 10 месяцев — ему осталось ещё 3 месяца в колонии-поселения. Еганов свое наказание отбыл. Арест с имущества осуждённых снят.

В феврале 2024 года суд назначил Ковалькову 4 года колонии-поселения, Еганову — 3,5 года. Их осудили за нарушение правил безопасности. Судебное разбирательство длилось больше 3 лет. За период следствия и рассмотрения дела в суде виновные провели в СИЗО 1,5 года.

Ночью 19 октября 2019 года на технологическом водоеме реки Сейба прорвало каскад из шесть дамб, которые незаконно возвела золотодобывающая компания «Сисим». Волной воды и грязи смыло два временных общежития, в которых находились 72 рабочих-золотодобытчика.

Всего погибли 20 человек, а ущерб природе составил 363,5 млн рублей.

Ранее владельцы скандального «Сисима» вошли в топ-100 богатейших красноярцев.

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