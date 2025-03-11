Краевой суд смягчил наказание виновным в гибели 20 человек из-за прорыва дамбы

В пресс-службе суда сообщили, что Ковалькову сократили срок на два месяца, а Еганову — на один. Теперь Ковалькову назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 10 месяцев — ему осталось ещё 3 месяца в колонии-поселения. Еганов свое наказание отбыл. Арест с имущества осуждённых снят.