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Posted 11 марта, 09:33

Published 11 марта, 09:33

Modified 11 марта, 10:45

Updated 11 марта, 10:45

Красноярец хотел вывезти в Таиланд 19 тысяч долларов и получил штраф в полмиллиона

Красноярец хотел вывезти в Таиланд 19 тысяч долларов и получил штраф в полмиллиона

11 марта 2025, 09:33
Фото: Красноярская таможня.
В аэропорту Красноярска таможенники нашли у туриста, вылетающей в Таиланд, незадекларированные деньги и выписали ей штраф.

Как сообщили в таможне, 39-летний красноярец перед вылетом выбрал «зеленый коридор» для прохождения таможенного контроля. Этим он заявил об отсутствии у него товаров и денег, подлежащих таможенному декларированию.

Однако при проверке багажа таможенники обнаружили наличку в рублях и долларах США, тайских батах и турецких лирах, общая сумма которых составила 19 тысяч долларов США в эквиваленте (порядка 1,68 миллиона рублей).

Таможня возбудила против мужчины дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование наличных денежных средств). Ему назначен штраф 450 тысяч рублей.

  • Ранее мы рассказывали, как красноярка пыталась вывезти 26,5 тысяч долларов США. Ей назначили штраф в 700 тысяч.
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#Владислав Савончик#Деньги#Красноярск#Штраф#Таможня
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