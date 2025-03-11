Красноярец хотел вывезти в Таиланд 19 тысяч долларов и получил штраф в полмиллиона

Posted 11 марта, 09:33
Published 11 марта, 09:33
Modified 11 марта, 10:45
Updated 11 марта, 10:45
Как сообщили в таможне, 39-летний красноярец перед вылетом выбрал «зеленый коридор» для прохождения таможенного контроля. Этим он заявил об отсутствии у него товаров и денег, подлежащих таможенному декларированию.
Однако при проверке багажа таможенники обнаружили наличку в рублях и долларах США, тайских батах и турецких лирах, общая сумма которых составила 19 тысяч долларов США в эквиваленте (порядка 1,68 миллиона рублей).
Таможня возбудила против мужчины дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование наличных денежных средств). Ему назначен штраф 450 тысяч рублей.