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Posted 11 марта, 06:39

Published 11 марта, 06:39

Modified 11 марта, 06:41

Updated 11 марта, 06:41

Красноярке пришлось похоронить брата без головы. В морге отказались её выдавать

Красноярке пришлось похоронить брата без головы. В морге отказались её выдавать

11 марта 2025, 06:39
Фото: Прима.
Красноярке пришлось похоронить своего брата без головы. В морге отказались выдавать часть тела погибшего.

Произошедшим женщина поделилась с телеканалом «Прима». Сообщается, что мужчина упал с лестницы и скончался от черепно-мозговой травмы. Однако следователи выясняют, сам ли упал погибший или его толкнули.

Сейчас красноярка не знает, когда ей вернут голову брата. Она переживает, за чей счёт будут проводить подзахоронение части тела.

«Что это за процедура, для которой потребовалось отсечь голову, и почему она за два месяца так и не проведена, либо проведена? Либо по халатности голову не отдали к телу… Видимо, на отсечение головы отдельное распоряжение было от следственного отдела, раз патологоанатом мне не отдал голову… Денег на захоронение второй раз, головы, у меня нет», — рассказывает девушка.

Представитель Ассоциации ритуальных компаний Красноярска Игорь Коробейников пояснил телеканалу, что задержка частей тела погибших для экспертизы — это частая практика. Особенно в случаях, когда есть подозрения в криминальном характере смерти.

«Это обычное явление при телесных повреждениях головы, потому что назначаются сложные экспертизы. И они, бывает, очень долго идут, а люди не хотят ждать долго.Комплексная экспертиза назначается, а это может быть и год, и два», — говорит Коробейников.

В краевом минздраве заверили, что без указаний от СК врачи не могут отсечь часть тела у погибшего. Однако в региональном СК сообщили, что такого поручения не было.

Красноярка надеется, что голова погибшего брата сейчас в морге. В следственном отделе по Кировскому району сообщили ей, что процесс повторного погребения возьмут на себя госструктуры.

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